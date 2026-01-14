Yeni Şafak
Golften Antalya'ya yılda 250 milyon avro

Orhan Orhun Ünal
04:0014/01/2026, Çarşamba
G: 14/01/2026, Çarşamba
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Golf, Türkiye’nin turizm gelirlerini artıran ve sezonu 12 aya yayma potansiyeliyle öne çıkan nitelikli alanlardan biri olarak biliniyor. Yüksek harcama gücüne sahip ziyaretçi profili sayesinde kişi başı geliri yükseltiyor ve ekonomiye güçlü katkı sunuyor. Özellikle Antalya Belek bölgesi, uluslararası standartlardaki sahalarıyla Türkiye’yi Avrupa’nın önemli golf destinasyonları arasına taşıyor. Golf turizmi, spor ve kongre turizmiyle birlikte Türkiye’nin marka değerini ve sürdürülebilir turizm hedeflerini güçlendiriyor. Antalya Belek’te düzenlenen Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open Golf Turnuvaları, bu sporun sektör içindeki stratejik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa’da gerçekleştirilen ve profesyonel ile amatör golfçüleri buluşturan organizasyonlar, Belek’in marka gücünü pekiştirdi.


ALTERNATİF SAHA YATIRIMLARI YAPILMALI

Cornelia Golf Club Genel Müdürü Ali Şahin, Antalya'daki basın toplantısında Belek’in Avrupa’nın en önemli golf merkezlerinden biri olduğuna dikkat çekerek, otel altyapısının Avrupalı golfçüler için Türkiye’yi cazip hale getirdiğini söyledi. Belek’te 15 dakika içinde 18 farklı golf sahasında oynama imkânı bulunduğunu vurgulayan Şahin, golf turizminin bölgeye yıllık yaklaşık 250 milyon avro gelir sağladığını belirtti. Golf sezonunun ekimmayıs arasında turizmi canlı tuttuğunu ifade eden Şahin, Mersin ve Adana gibi yerlerde yeni golf destinasyonlarının oluşturulmasının önem taşıdığını dile getirdi.


