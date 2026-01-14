Golften Antalya'ya yılda 250 milyon avro

Golf, Türkiye’nin turizm gelirlerini artıran ve sezonu 12 aya yayma potansiyeliyle öne çıkan nitelikli alanlardan biri olarak biliniyor. Yüksek harcama gücüne sahip ziyaretçi profili sayesinde kişi başı geliri yükseltiyor ve ekonomiye güçlü katkı sunuyor. Özellikle Antalya Belek bölgesi, uluslararası standartlardaki sahalarıyla Türkiye’yi Avrupa’nın önemli golf destinasyonları arasına taşıyor. Golf turizmi, spor ve kongre turizmiyle birlikte Türkiye’nin marka değerini ve sürdürülebilir turizm hedeflerini güçlendiriyor. Antalya Belek’te düzenlenen Cornelia Golf Masters ve Cornelia Open Golf Turnuvaları, bu sporun sektör içindeki stratejik rolünü bir kez daha gözler önüne serdi. Cornelia Diamond Golf Resort & Spa’da gerçekleştirilen ve profesyonel ile amatör golfçüleri buluşturan organizasyonlar, Belek’in marka gücünü pekiştirdi.