Ekonomi İkinci bin liralık ikramiye için tarih belli oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Emeklilere verilecek bin liralık ikramiyenin tarihi belli oldu

İkinci bin liralık ikramiye için tarih belli oldu

Milyonlarca emekliye ilk defa Ramazan Bayramı'nda verilen biner liralık ikramiyelerin ikincisi için de tarih netleşmeye başladı. İkinci biner liralık bayram ikramiyesinde emeklilere ödemelerin ayın 17’sine kadar yapılması öngörülürken 6-10 Ağustos tarihlerine ise kesin gözüyle bakılıyor.

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Emeklilere verilecek biner liralık bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu
Emeklilere verilecek biner liralık bayram ikramiyesinin tarihi belli oldu

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiye hayalinde muradına erdi. Tüm emekliler, hangi kurumdan emekli aylığı bağlanırsa bağlansın, maaşı ne olursa olsun her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye hakkına kavuştu.

İlk ikramiye ödemesi geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesinde yapıldı. Önümüzdeki ay da Kurban Bayramı öncesinde biner lira ödenecek. Emekliler bayram ikramiyesini heyecanla beklerken, tarih de netleşmeye başladı.

6-10 AĞUSTOS'A KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılacak. Emekliler 1-17 Ağustos tarihleri arasında biner lira bayram ikramiyesini alabilecek.

İlk ikramiye 15 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı öncesi 7-8 Haziran tarihlerinde ödenmişti. Takvim'in haberine göre; Ağustos'taki ikramiyenin de ayın 6'sı ile 10'u arasındaki bir tarihte verilebileceği belirtiliyor. Kesin tarihi ise Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.

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