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​Sağlık çalışanlarına müjdeli haber: Sağlıkta dev reform geliyor

Sağlık çalışanlarına müjdeli haber: Dev reform geliyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifle birlikte sağlık çalışanlarının yüzü gülecek. Kanuna göre sektör çalışanlarının emekli aylığı yükselirken, ek ödemeler artacak.

Haber Merkezi Diğer
Hem sektör hemde çalışanlara müjde.
Hem sektör hemde çalışanlara müjde.

Bedelli askerliğin de yer aldığı torba yasa teklifinde Hükümet, binlerce hekim, hemşire, eczacı ve sağlık personelinin yüzünü güldüren reforma imza attı. Buna göre diş hekimi ve tabip emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Sabah'ta yer alan habere göre, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklikte hem sektörü hem de sağlık çalışanlarını ilgilendiren önemli düzenlemeler şöyle:

Emekli aylığı yükselecek

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılacak. Pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 TL, uzman hekim emeklilerine ise 2 bin TL emekli maaşı artışı sağlanacak.

Ek ödemeler artıyor

Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Kurumları ile Rehabilitasyon Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun kapsamında personele verilecek ek ödemelerin tavan kat sayısı artırılıyor. Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek.

Birden fazla iş imkanı

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığı'nca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak.

Fiili hizmet süresi zammı

Hekim, eczacı, hemşire gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı veriliyor. Bunların yanı sıra Uluslararası Sağlık Hizmetleri Şirketi kuruluyor. Şirket, Türkiye'nin sağlık alanındaki yüksek potansiyelini ve rekabet gücünü değerlendirerek sağlık turizminden döviz geliri sağlamak için ülkedeki hizmetlerin tanıtımını yapacak.

Sağlık turizmine teşvik

Sağlık turizminin teşvikine yönelik düzenlemeler de yapıldı. Üniversitelerle uluslararası sağlık turizmi tesisi yetkisi verilen kuruluşlar arasında işbirliği yapılabilecek. Bakanlık ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hükümlerden istisna olacak. Bu kapsamda verilen hizmetin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücretinin yüzde 50'sini geçmemek üzere hizmeti alan sağlık kuruluşu hekime ödeyecek.

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