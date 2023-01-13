İkinci el araçlar e-Devlet’te satılacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TBMM Sanayi Komisyonu'nda 'Türkiye'nin Dijital Dönüşüm Hamlesi' konulu sunum yaptı. Askerlik hizmetini tamamen dijital hale getirdiklerini belirten Koç, başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını söyledi. 2025 yılına kadar yapay zekânın GSYH'ye katkısının yüzde 5'e çıkacağını belirten Koç, 2025 yılında, yapay zekâ alanında 50 bin yeni istihdam oluşturulmasını öngörüyoruz. Lisansüstü mezun sayımızı 10 bine çıkarmayı ve uluslararası yapay zekâ endekslerinde ilk 20 ülke arasına girmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

EV SATIŞLARI DA TAKASBANK'TA

Yaklaşık 3 gün önce bir yeni bir hizmetimizi açtıklarını ifade eden Koç, “Takas Bank ile birlikte artık ev satışlarını bile e-Devlet üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilebilecek. Çalışmalar devam ederse ikinci el araç satışlarını da e-Devlet’te gerçekleştireceğiz” dedi.

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Yerli ve millî Togg’un, alışık olunan araçlar gibi birbirleriyle sadece korna ve ya sinyal gibi şekillerle konuşmadığını kaydeden Koç, “Arabanın içine girdiğin zaman Togg görüntü işleme yaparak sizin hangi modda olduğunuzu anlıyor, üzgünseniz size eğlendirici şarkı çalıyor, eğer mutluysanız sizi biraz daha rahat tutacak bir şarkı çalıyor. Yani, Togg bir akıllı cihaza takılmış 4 tane tekerlek diyebiliriz” şeklinde konuştu.