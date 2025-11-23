İmar kaynaklı değer artışının yüzde 90'ı kamuya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ‘İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Uygulama Yönetmeliği’ni yayımladı. Yeni düzenlemeyle, arsa sahibinin talebi üzerine yapılan imar planı değişikliği sonucu değeri artan taşınmazdan “değer artış payı” alınması zorunlu hale getirildi. Yönetmelik, taşınmaz maliklerinin talebiyle yapılan uygulama imar planı değişikliklerinden doğan değer artışlarının hesaplanması, kesinleşmesi ve kamuya gelir olarak aktarılmasını amaçlıyor. Buna göre, plan değişikliği sonucu oluşan değer artışının yüzde 90’ı kamuya “değer artış payı” olarak ödenecek.

ARSADAKİ DEĞER ARTIŞINI KAPSIYOR

Değer artış payı sadece arsadaki değer artışına yönelik olacak. Bir örnekle açıklayalım. Mevcut imar planına göre piyasa değeri

1 milyon lira olan bir arsanız var. Arsa için 'konut alanı' fonksiyonunun 'ticaret alanı'na çevrilmesini talep ediyorsunuz. Talebiniz idare tarafından incelenip, onaylandı. Ticaret alanına dönüştürülen bu arsada, plan değişikliği sonrası oluşan yeni piyasa değeri tespit edilir. Ticaret alanı olmasıyla arsa değerinin 5 milyon liraya çıktığını varsayalım. Bu örneğe göre, imar planı değişikliği sonucunda arsada oluşan 4 milyon liralık değer artışının yüzde 90'ı, yani 3,6 milyon lirası kamuya gelir olarak aktarılır.

PEŞİN ÖDEYENE YÜZDE 10 İNDİRİM

Yönetmelik, şehirlerin plansız büyümesinin ve keyfi imar değişikliklerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Düzenlemeye göre, konut veya üzerinde yapılan binalar, yapılar veya diğer tesisler bu hesaplamaya dahil edilmeyecek. Öte yandan vatandaşlara ödeme kolaylığı da sunulacak. Değer artış payını peşin ödeyecekler için yüzde 10 indirim uygulanacak. İsteyen mülk sahipleri taksitle ödeme yapabilecek.

MÜLKİYET ÜZERİNDEKİ KISITLAMA KALKACAK

Yeni düzenleme kapsamında ayrıca, özel mülkiyette olup daha önce resmi kurum, idari tesis, okul, sağlık tesisi gibi kamu hizmet alanı olarak planlanan ancak kamulaştırılamayan taşınmazlar için de çözüm üretildi. Eğer kamu kurumları bu alanlara artık ihtiyaç duymuyorsa ve ilgili idare de onay verirse, bu alanlarda plan değişikliği yapılabilecek. Böylece mülkiyet üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak vatandaş mağduriyetinin önüne geçilecek. Kamu ile mülk sahipleri arasındaki hukuki anlaşmazlıkların dava sürecine taşınmadan çözülebilmesi sağlanacak.











