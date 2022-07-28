IMF küresel ekonomi büyüme tahminlerini düşürdü: Türkiye büyümede devleri sollayacak

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu “Kasvetli ve Daha Belirsiz” başlığıyla güncelledi. Raporda, dünyanın en büyük 3 ekonomisinin yavaşladığı ve enflasyonun önemli bir endişe kaynağı olduğu vurgunladı. 2021'deki geçici toparlanmayı, risklerin gerçekleşmesiyle 2022'de daha sıkıntılı gelişmelerin izlediği belirtilen raporda; küresel üretimin, bu yılın ikinci çeyreğinde Çin ve Rusya'daki gerilemeler nedeniyle daraldığına işaret edildi.

BÜYÜMEYE ENFLASYON FRENİ

Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun özellikle ABD ve büyük Avrupa ekonomilerinde daha sıkı mali koşulları tetiklemesi, Çin'de Kovid-19 salgını ve karantina önlemlerini yansıtan beklenenden daha kötü ekonomik yavaşlama ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin salgın nedeniyle zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu kaydedildi. Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,1 büyüdüğü hatırlatılan raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, nisan ayında yayımladığı raporda ise, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü. Küresel enflasyon tahmininin ise gıda ve enerji fiyatları ile arz-talep dengesizliklerinin devam etmesi nedeniyle bu yıl yüzde 7,4'ten yüzde 8,3'e revize edildiği belirtilen raporda, enflasyonun gelişmiş ekonomilerde bu yıl yüzde 6,6'ya, gelişmekte olan ekonomilerde de yüzde 9,5'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

REKLAM

TÜRKİYE TAHMİNİNİ 1,3 PUAN YÜKSELTTİ

Büyük ekonomilerin büyümesinin yavaşladığına dikkat çekilen Uluslararası Para Fonu (IMF) raporunda, Türkiye’nin büyüme tahminleri yükseltildi. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini 2022 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 4’e, 2023 için ise yüzde 3'ten 3,5'e yükseltti.

ABD VE AVRUPA’NIN BÜYÜMESİ YAVAŞLIYOR

IMF'nin raporunda, ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, ABD ekonomisinin 2022 büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 2,3'e, 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 2,3'ten yüzde 1'e çekildi. Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ye düşürülürken, 2023 yılı tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,2'ye revize edildi. Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın, 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye, Fransa'nın yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve İspanya'nın yüzde 4,8'den yüzde 4'e indirilirken, İtalya'nın bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 3'e çıkarıldı. İngiltere'nin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye çekildi.

REKLAM

ÇİN YAVAŞLADI RUSYA EKSİDE

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen raporda, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten yüzde 3,3'e indirildi. Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 7,4'e düşürüldü. Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 6 ve gelecek yıl yüzde 3,5 küçüleceği tahmin edildi. IMF nisan ayındaki tahminlerinde Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 8,5 ve 2023'te yüzde 2,3 daralacağını öngörmüştü.

Öncelik enflasyonla mücadele olmalı

Görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanan raporda, artan fiyatların dünya genelinde yaşam standartlarını sıkıştırmaya devam ettiği belirtilerek, politika yapıcılar için enflasyonu kontrol altına almanın birinci öncelik olması gerektiği ifade edildi. Daha sıkı para politikasının kaçınılmaz olarak ekonomik maliyetleri olacağına işaret edilen raporda, ancak gecikmenin bunları yalnızca daha da kötüleştireceği kaydedildi.

REKLAM

DÜNYA Uluslararası kuruluşlar küresel büyüme beklentilerini art arda düşürüyor