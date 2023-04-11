IMF Türkiye'nin 2024 büyüme beklentisini yukarı yönlü güncelledi

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IMF'nin "Global Ekonomik Görünüm Raporu"nda daha önce yüzde 3 olan Türkiye'nin 2023 büyüme tahmini yüzde 2,7'ye çekildi. 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldı.
Raporda, 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 51,2'den yüzde 50,6'ya çekildi. 2024 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 35,2 oldu.
IMF, cari işlemler açığının GSYH'ye oranını bu yıl için yüzde -3,9'dan yüzde -4,0'a indirdi, gelecek yıl beklentisini yüzde -3,2 olarak belirledi.
IMF, 2023 yılı işsizlik beklentisi yüzde 10,5'ten yüzde 11,0'e yükseltirken, 2024 yılı beklentisi yüzde 10,5 olarak açıkladı.