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Ekonomi

IMF Türkiye'nin 2024 büyüme beklentisini yukarı yönlü güncelledi

Uluslararası Para Fonu(IMF), "Global Ekonomik Görünüm Raporu"nu yayınladı. IMF yeni raporunda Türkiye'nin 2024 yılı için büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.

16:49 . 11/04/2023 Salı
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Arşiv

Arşiv

Uluslararası Para Fonu(IMF),
"Global Ekonomik Görünüm Raporu"
nu yayınladı. IMF yeni raporunda Türkiye'nin 2023 yılı için büyüme beklentisini indirirken, 2024 yılı için beklentisini yukarı yönlü güncelledi.

IMF'nin "Global Ekonomik Görünüm Raporu"nda daha önce yüzde 3 olan Türkiye'nin 2023 büyüme tahmini yüzde 2,7'ye çekildi. 2024 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3'ten yüzde 3,6'ya çıkarıldı.

Raporda, 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 51,2'den yüzde 50,6'ya çekildi. 2024 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 35,2 oldu.

IMF, cari işlemler açığının GSYH'ye oranını bu yıl için yüzde -3,9'dan yüzde -4,0'a indirdi, gelecek yıl beklentisini yüzde -3,2 olarak belirledi.

IMF, 2023 yılı işsizlik beklentisi yüzde 10,5'ten yüzde 11,0'e yükseltirken, 2024 yılı beklentisi yüzde 10,5 olarak açıkladı.



#Uluslararası Para Fonu(IMF)
#Türkiye
#ekonomi
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