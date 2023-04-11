IMF Türkiye'nin 2024 büyüme beklentisini yukarı yönlü güncelledi

Enerjiden tarıma pek çok alanda kullanılan hammadde zeolit Türkiye'de bol miktarda bulunuyor. Balıkesir, Manisa, Kütahya, İzmir, Bolu ve Kapadokya zengin zeolit yataklarıyla biliniyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlgin Kurşun, 'Manisa-Gördes'te MTA tarafından detaylı rezerv etütleri yapıldı. 18 milyon ton görünür ve 20 milyon ton zeolitit tüf rezervi tespit edildi. Balıkesir-Bigadiç bölgesinin ise yaklaşık 500 milyon ton rezerve sahip olduğu tahmin ediliyor.' dedi.