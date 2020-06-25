Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İngiltere Ticaret Bakanı Truss Türkiye ile ticaret anlaşması için çok çalışıyoruz
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiltere Ticaret Bakanı Truss: Türkiye ile ticaret anlaşması için çok çalışıyoruz

İngiltere ve Türkiye arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerinde ilerleme olduğunu görmenin harika olduğunu belirten İngiltere Ticaret Bakanı Truss, "Geçiş döneminin sonunda iki ülke arasında bir ticaret anlaşmasına ulaşmayı temin etmek için çok çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss
İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss

İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss, ülkesinin Türkiye ile sürdürdüğü ticaret anlaşması görümelerinde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Truss, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İngiltere ve Türkiye arasındaki ticaret anlaşması görüşmelerinde ilerleme olduğunu görmek harika." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında halihazırda 19 milyar sterlinlik güçlü bir ticaret ilişkisi olduğunu belirten Truss, "Geçiş döneminin sonunda İngiltere ile Türkiye arasında bir ticaret anlaşmasına ulaşmayı temin etmek için çok çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere, AB dışındaki pek çok ülkeyle ticaret anlaşmaları hedefliyor

İngiltere, 2016'da yapılan referandumla Avrupa Birliğinden (AB) ayrılma (Brexit) kararı almış ve 3 yılı aşkın ayrılık müzakerelerinin ardından 31 Ocak'ta birlikten resmen ayrılmıştı.

İngiltere ile AB, sürdürdükleri yeni serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde sonuca ulaşabilmek için 31 Aralık'a kadar İngiltere'yi fiilen AB üyesi olarak tutacak bir geçiş dönemi üzerinde anlaşmıştı.

İngiltere, 31 Aralık'tan itibaren dünyanın AB dışındaki pek çok ülkesiyle hızla ticaret anlaşmaları imzalamayı hedefliyor.

O ülkenin gözü Alanya'da: 10 Temmuz'da seferberler başlıyor
EKONOMİ
O ülkenin gözü Alanya'da: 10 Temmuz'da seferberler başlıyor
Abone Ol Google News
Gençlerle buluşacak

Gençlerle buluşacak

Sosyal medyadan canlı yayınlanacak.
Çin korkusu büyüyor

Çin korkusu büyüyor

ABD ve AB ortak masa kuruyor.
Vaka sayıları neyi gösteriyor?

Vaka sayıları
neyi gösteriyor?

​Bakan Koca, son sayıları açıkladı.

​O şehitler için vicdanın niye sızlamadı?
Artık gizlemiyorlar

Artık gizlemiyorlar

Koronavirüsle mücadelede iş birliği yapacaklar.
Üç yüz hane <br>karantinaya alındı

Üç yüz hane
karantinaya alındı

"​Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar."
4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor

4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor

​Bursa Mevlevihanesi, özgün kimliği ile yeniden gün yüzüne çıkıyor
Beşiktaş'ta <br>koronavirüs şoku

Beşiktaş'ta
koronavirüs şoku

Maç öncesinde iki futbolcunun testi pozitif çıktı.
Kaza raporu <br>ortaya çıktı

Kaza raporu
ortaya çıktı

​Hız limitinin 120 olduğu yolda 150 ile gidiyordu.
AYM'den YKS kararı

AYM'den YKS kararı

Tedbir başvurusu kabul edilmedi.
16 yılda sürü sahibi

16 yılda sürü sahibi

Hobi olarak başladı, başarısı ile örnek oldu.
Son 8 yılın <br>zirvesini zorluyor

Son 8 yılın
zirvesini zorluyor

Altın fiyatlarında ateş düşmüyor.
Yürek dayanmaz

Yürek dayanmaz

​Sel felaketinde ölen ailesinin haberini feryat ederek verdi.
Karadeniz'de<br>sıradan bir gün

Karadeniz'de
sıradan bir gün

​Altından vızır vızır arabaların geçtiği tünelin üstü bahçe.

UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret.

​Piyasaların beklediği faiz kararı açıklandı.

​Alman ilaç devi, milyar dolarlarca tazminat ödeyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.