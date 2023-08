İstanbul'da her üç konuttan birinin deprem sigortası bulunmuyor

AA muhabirinin, büyük can ve mal kaybına neden olan Marmara Depremi'nin 24. yıl dönümü dolayısıyla derlediği bilgilere göre, deprem kuşağında bulunan Türkiye'de her geçen gün konuya ilişkin bilinç artsa da henüz istenilen seviyeye ulaşılmış değil.

- İstanbul'da her 3 konuttan biri sigortasız

Sahip olduğu yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık kenti olan ve ekonominin lokomotifi konumundaki İstanbul'da her 3 konuttan birinin deprem sigortası bulunmuyor.

"DASK olarak her zaman en temel hedefimiz, tüm konutları Zorunlu Deprem Sigortası güvencesi altına almak. Türk Reasürans olarak 8 Ağustos 2020'de DASK'ın teknik işletici görevini devraldık. Bu görevi üstlendiğimiz ilk günden bu yana, her zaman DASK'ı daha ileriye götürecek, kuruma değer ve fayda yaratacak çalışmalar yürüttük ve doğal afet anında ve sonrasında vatandaşlarımıza en kısa zaman içerisinde destek sunmaya başlamak ve iş sürekliliğini sağlamak her zaman birinci önceliğimiz oldu."