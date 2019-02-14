Ekonomi Katılım bankacılığı yüzde 30un üzerinde büyüyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Katılım bankacılığı yüzde 30'un üzerinde büyüyecek

TKBB Genel Sekreteri Akyüz, "2019'da katılım bankacılığı sektörü olarak yüzde 30'un üzerinde büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Osman Akyüz, TKBB Genel Sekreteri
Osman Akyüz, TKBB Genel Sekreteri

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Genel Sekreteri Osman Akyüz, katılım sektörüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, reel sektörden başlayan finansal büzülme olduğunu ve 2018'in bu sorunları devre dışında bırakma gayreti içinde geçtiğini belirten Akyüz, sektörün faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

  • Akyüz, geçen yıl katılım bankalarının toplam aktif büyüklüğünün yüzde 29 arttığını ve bu oranın sektör için önemli olduğunu dile getirdi.

Şube ağının genişlediğine dikkati çeken Akyüz, "Sermaye tabanımız biraz daha büyüdü. 16 milyar lira seviyesinde bir özkaynağımız var. Likidite açısından sorunumuz yok. Hem hükümetimiz hem de regülatörler proaktif davranarak önemli kararlar aldı. 2019 yılının daha iyi olacağını düşünüyoruz." dedi.

Akyüz, şöyle devam etti:

"Bu yılın Türkiye için ekonomik açıdan daha verimli olacağını, makro verilerin biraz daha sağlam zemine oturtulacağını düşünüyorum. Reel sektör sorunlarının çözülmesi, kur seviyelerinin makul seviyelere çekilmesi, enflasyonun düşürülmesi, cari açığın azaltılması konularında önemli gelişmeler oluyor. 2019'da sektör olarak yüzde 30'un üzerinde büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz."

"Sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la bir araya geldi"

Osman Akyüz, hafta içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın katılım bankalarının üst yöneticileri ile bir araya geldiğini hatırlattı. Görüşmede faizsiz bankacılığın gelişimi konusunda görüş alışverişi yapıldığını ve Bakan Albayrak'ın katılım bankacılığına çok önem verdiğini söyleyen Akyüz, "Sektörümüze kamu otoritesinin ve Bakanlık'ın çok ciddi desteğinin olduğunu müşahede ettim. Sektörün sorunları, sektörün önerileri, sektörün gelişimine ilişkin yapılması gerekenler, kamunun sektörümüze hangi zaviyeden baktığı gibi konular ilk elden anlatıldı." diye konuştu.

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Bakan Albayrak'ın katılım bankacılığının büyütülmesi, genişletilmesi ve daha köklü bir zemin oluşturulması açısından her türlü desteğin verileceğini ifade ettiğini aktaran Akyüz, sektör temsilcilerinin de kamudan ve Bakanlık'tan beklentilerini Sayın Albayrak'a ilettiğini dile getirdi.

Akyüz, şöyle devam etti:

"Görüşme çok faydalı geçti. Açık yüreklilikle her şey konuşuldu. Katılım bankacılığının Türkiye'de daha geniş zemine yayılması, sektördeki payının büyütülmesi görüşmenin ana başlıklarını oluşturdu. Biliyorsunuz yüzde 15'lik bir pazar payı hedefimiz var. Hatta Bakan Bey (Berat Albayrak) bu oranı daha ileri taşımamız gerektiği arzusundan ve istekliliğinden bahsetti. Birinci elden sorunlarımızı aktardık. Reel sektöre her türlü finansal desteği vereceğimizi ifade ettik. Sermaye yapılarının takviye edilmesi gerekliliği konusu üzerine konuşuldu."

"Katılım bankacılığının büyütülmesi kararlılığı var"

TKBB Genel Sekreteri Akyüz, gelecek dönemde katılım sektörüne yeni oyuncuların gelip gelmeyeceği ya da mevcut bankaların sermaye artırımları konusundaki soru üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyasi otoritenin ve bankacılık otoritesinin sermayelerin güçlendirilmesi konusunda telkinleri var. Bunları özel bankaların sermayedarları da herhalde değerlendirecektir. Bu piyasada devam etmek istiyorlarsa, büyük ölçeklerde bankacılık yapmak istiyorlarsa sermaye takviyesi yapmalılar. Siyasi iktidarın bu sektörü daha da büyütme arzusunun ve kararlılığının olduğunu biliyoruz. Zaten sürekli o desteği veriyorlar. Biliyorsunuz bankacılık sektöründeki payımız şu anda yüzde 5'in üzerinde. Bu oranın yüzde 15'e çıkarılması hedefimiz var. Hem yerli hem de yabancı girişimciler olarak bu gayretin içinde olacağız."

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