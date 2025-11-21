Körfez’den 54 milyar dolarlık davet

Maysarah Mahmoud Salim Eid, kamu-özel ortaklığı (PPP) şeklinde gerçekleştirilecek iş birlikleri için de yatırımcılardan hem yatırım fonu getirmelerini beklediklerini hem de o firmaların mühendislik tecrübelerinden yararlanmak istediklerini vurguladı. Eid, özellikle köprü ve tüneller gibi Abu Dabi’yi kendi bölgesinde diğer adalara bağlayabilecek ulaşım altyapıları konusunda 70 milyar dirhemlik bütçeye sahip olduklarını kaydetti.