Körfez’den 54 milyar dolarlık davet

Türk müteahhitlik sektörü, son yıllarda yurt dışında üstlendiği büyük ölçekli projelerle küresel ölçekte aranan bir aktör haline geldi.
Abu Dabi yönetimi de 2030’a kadar hayata geçireceği 600 projeyi kapsayan 54 milyar dolarlık yatırım planında, iş birliği için Türkiye’yi öncelikli partner olarak masaya davet etti. Abu Dabi Projeler ve Altyapı Merkezi (ADPIC) tarafından planlanan mega projeler arasında tünel, köprü, konut ve okul inşaatları yer alıyor. Planlanan projeleri tanıtmak için Ankara ve İstanbul’da temaslarda bulunan heyete başkanlık yapan ADPIC Genel Direktörü Maysarah Mahmoud Salim Eid, "Türkiye’deki firmalarla ortak bir vizyona sahip olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden bu roadshow için Türkiye’yi seçtik" dedi.
YATIRIM FIRSATLARI VAR
Eid, projelerin finansmanı için iki yaklaşımın bulunduğunu açıkladı. Eid, "İki farklı planlamamız bulunuyor. Birincisi Abu Dabi Hükümeti’nin doğrudan yüklenici ve danışmanlara sunacağı finansman olacak. İkincisinde ise bizler uzun soluklu, yıllara dayanan iş ortaklıkları geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bir ön liste mevcut ama bunu henüz sonuçlandırmadık. Tüm temaslarımızı tamamladığımızda bu listede yer alan firmalarla son mutabakatı gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında da bu firmaları duyuracağız. Türk firmaları için önemli yatırım fırsatları var. Mega projelere odaklanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
70 milyar dirhemlik bütçe
- Maysarah Mahmoud Salim Eid, kamu-özel ortaklığı (PPP) şeklinde gerçekleştirilecek iş birlikleri için de yatırımcılardan hem yatırım fonu getirmelerini beklediklerini hem de o firmaların mühendislik tecrübelerinden yararlanmak istediklerini vurguladı. Eid, özellikle köprü ve tüneller gibi Abu Dabi’yi kendi bölgesinde diğer adalara bağlayabilecek ulaşım altyapıları konusunda 70 milyar dirhemlik bütçeye sahip olduklarını kaydetti.