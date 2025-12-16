Kritik Mineraller Başkanlığı kurulsun

‘Kritik Mineraller Teknoloji Enstitüsü’ veya ‘Kritik Mineraller Başkanlığı’ kurulmasını öneren Kırşan, Çin, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki rekabet ve ticaret savaşlarının ardında NTE ve kritik minerallerin yer aldığını söyledi.

YENİ BİR SANAYİ DEVRİMİNİN TAM ORTASINDAYIZ

NTE ve kritik minerallerin jeopolitik öncelikleri de yeniden şekillendirdiğini vurgulayan Kırşan, “Yeni bir sanayi devriminin tam ortasındayız. Bundan sonraki düzen mineral ekonomisine dayalı olacak. Dünya 1970'lerin petrol şoklarına benzer bir maden arzı krizine doğru ilerliyor. Mineraller yeni petrol haline bürünüyor” değerlendirmesinde bulundu. Kırşan, dünyada dijitalleşme sebebiyle pek çok sektörde sistemlerin elektrifikasyonu, temiz enerji teknolojilerinin artan kullanımıyla gelişmiş ülkelerin, kritik ve stratejik minerallere erişimi ‘milli güvenlik meselesi’ olarak görmeye başlaması sebebiyle bunlara talebin artmasının beklendiğini ifade etti.

İbrahim Halil Kırşan

ÖNCÜ ÜLKELERLE İŞ BİRLİKLERİ YAPILABİLİR

Geçen yıl itibarıyla Çin'in kritik minerallerin küresel üretiminin yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ettiğini aktaran Kırşan, Batı dünyasına göre coğrafi olarak kavşak noktasında bulunan ve maden potansiyeli açısından önemli bulunan Türkiye'nin de ön plana çıktığını belirtti.

Kırşan, dünyada madencilikte adı geçen 168 ülke arasında Türkiye'nin maden çeşitliliğinde 8'inci, rezervde 22'nci ve değerde 28'inci sırada olduğunu kaydederek, "Ülkemizin yeraltı kaynakları çeşitlilik ve rezerv açısından geleceğin teknolojilerine yön verecek potansiyele sahip. Günümüz konjonktüründe en çok tartışılan NTE'ler alanında Türkiye, önemli konuma sahip aday ülkelerin başında geliyor" diye konuştu.







