Ekonomi Küçük evde stok azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Küçük evde stok azaldı

Faizlerin yüzde 1’in altına gerilemesiyle kredi ile ev satışları arttı. Vatandaş 27 Aralık 2019- 6 Mart 2020 tarihleri arasında bankalardan 9 milyar 714 milyon liralık konut kredisi kullandı. Tercih ağırlığı 1+1 ve 2+1 olarak dikkat çekti. 2+1’de geçen yıl yüzde 34 olan stok oranı yüzde 31,5’e geriledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Düşük konut kredi faizi ve arka arkaya yapılan cazip kampanyalar vatandaşı ev sahibi yaptı. Yüksek faiz nedeniyle uzun bir süre ev alma hayalini rafa kaldıran birçok kişi, son dönemlerde soluğu yeniden bankalarda alır oldu. Vatandaşın 1 yılda çektiği konut kredisi mevduat bankalarında yüzde 13, katılım bankalarında yüzde 23,31 arttı. Sene başından bu yana ise çekilen toplam konut kredisi rakamı 9 milyar 714 milyon 315 bin lira olarak hesaplandı. Kullanılan kredinin 7 milyar 594 milyon 343 bin lirası mevduat bankalarından, 2 milyar 119 milyon 972 bin lirası da katılım bankalarından çekildi.

100 BİN LİRADA 43 BİN LİRA CEPTE

Kullanılan kredide bir yıl öncesine göre cepte kalan bakiye 10 yıl vadede her 100 bin lira için 43 bin lirayı buluyor. Bundan bir yıl önce ev almak isteyen vatandaş, konut kredisi için bankaların kapısını çalsaydı alacağı en iyi oran yüzde 1,30 civarında olacaktı. Bu durumda her 100 bin lira için 10 yıl vadenin sonunda geri ödeyeceği toplam rakam 198 bin liraya çıkacaktı. Şimdi ise satın aldığı ev için bankalardan yüzde 0,90’la kredi çekmek mümkün. Aynı vade yapısıyla ödenecek toplam rakam 198 bin yerine 163 bin lira olarak hesaplanıyor. Aldığı ev bankalarla anlaşmalı bir projeden ise bu durumda ödeyeceği faiz oranı 0,79’a kadar düşebiliyor. Yani her 100 bin liranın vade sonu ödenecek rakamı böylece 155 bin liraya iniyor.

2+1 ve 1+1 TİPİ EV TERCİHTE ÖNDE

Çekilen kredilerle alınan evler ise ağırlıklı olarak küçük metrekareli evler olarak dikkat çekiyor. Nitekim bu tip evlerde stokların da azaldığı gözleniyor. Geçen yıl Ocak ayında yüzde 34 olan stoktaki 2+1 tipi konutların bu yılın ocak ayında stok oranının yüzde 31,5’e gerilediğini görüyoruz. Benzer tablo sınırlı da olsa 1+1 tipi konutlarda da var. Stok oranı geçen yıl yüzde 20’lerde olan 1+1’lerde son açıklanan stok verileri oranın yüzde 18,9’a gerilediğini gösteriyor. Büyük metrekareli 2+1, 3+1 ve 4+1 tipi evlerde ise talep daha sınırlı. Satın almada bitmiş evler de öncelikli tercihler arasında bulunuyor. Nitekim satışı gerçekleştirilen markalı konutların geçen yıl yüzde 22’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 78’i bitmemiş konut stoklarından oluşuyordu. Bu yıl ise konutların yüzde 41,78’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 58.22’si bitmemiş konut stoklarından alındı.

FİYAT SATIŞI ETKİLİYOR

  • Emlakçılar satışta ağırlıklı olarak küçük metrekareli evlerin tercih edilmesinin fiyatla doğru orantılı olduğunu dile getirdi. Küçük evleri almak için çekilen kredi miktarının da düşük olduğuna vurgu yapan emlakçılar, “Böylece ev alan vatandaş aylık ödemelerde yüksek rakam yerine ödeyebileceği miktarda kredi çekmiş oluyor. Aylık ödediği kiradan çok daha fazlasını kredi taksiti olarak ödemek zorunda kalıp bütçesini sarsmıyor” dedi. Görüşlerine başvurduğumuz emlakçılar son dönemde artan satın almalarda depremlerin de etkili olduğuna işaret ederek konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Depremler sonrasında özellikle yeni yapılara olan taleplerde artış yaşanıyor. Hatta birçok bölgede yeni dairelerde kiralık kalmadı. Ayrıca özellikle düşük metrekareli yeni inşaa edilmiş konutlarda da artık fazla stok kalmadı diyebiliriz. Elde kalan konutlar yüksek oda ve alana sahip konutlar.”

10 bin konut için kura çekilecek
EKONOMİ
10 bin konut için kura çekilecek
Koronaya karşı seferberlik

Korona'ya karşı seferberlik

Külliye'de 16 bakanın katıldığı zirvede yol haritası belirlendi.
36 şehide İdlib’de anıt

36 şehide İdlib’de anıt

​Suriyeliler Mehmetçik için anıt dikmek istedi, Yeni Şafak'ı aradı.
Evden eğitim böyle olacak

Evden eğitim böyle olacak
Dokuz ülkeden <br>girişler durduruldu

Dokuz ülkeden
girişler durduruldu

​İçişleri Bakanlığından 81 ile genelge.
İki büyük kelime

İki büyük kelime

ABD Başkanı Trump, 'Acil Durum' ilan etti.
Zirveye <br>koronavirüs önlemi

Zirveye
koronavirüs önlemi

Liderler telekonferans ile görüşecek.
Bir günde <br>250 kişi öldü

Bir günde
250 kişi öldü

​İtalya'da salgın korkutucu boyutlara ulaştı.
ABD için <br>en kötü senaryo

ABD için
en kötü senaryo

Salgın nedeniyle 1,7 milyon kişi ölebilir.

Merkez üssü Avrupa

Merkez üssü Avrupa

Artık koronavirüs krizinin odak noktası.
Yunanistan'ı <br>ürküten devriyeye

Yunanistan'ı
ürküten devriyeye

"​Doğudan Batıya, Kuzeyden Güneye...."
Hasta sayısı 5'e çıktı

Hasta sayısı 5'e çıktı

Üç bakan, koronavirüse karşı yeni kararları açıkladı.
On iki gün <br>izinli sayılacaklar

On iki gün
izinli sayılacaklar

Cumhurbaşkanlığı, 3 maddelik genelge yayımladı.
Kabe'de buruk cuma

Kabe'de buruk cuma

Tavaf alanı namaz için de açılmadı.
İlaçları açıkladı

İlaçları açıkladı

​Bilim Kurulu Üyesi Kara: 'Virüsü zayıflatmak mümkün.'
İngiliz Bakan <br>İdlib sınırında

İngiliz Bakan
İdlib sınırında

​Bakan Akar ve mevkidaşı Wallace sıfır noktasına gitti.
Yunan askeri <br>ayakta uyuyor

Yunan askeri
ayakta uyuyor

​Sığınmacılar sadece 100 metre uzaktan ellerini sallayarak geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.