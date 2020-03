Küçük evde stok azaldı

Düşük konut kredi faizi ve arka arkaya yapılan cazip kampanyalar vatandaşı ev sahibi yaptı. Yüksek faiz nedeniyle uzun bir süre ev alma hayalini rafa kaldıran birçok kişi, son dönemlerde soluğu yeniden bankalarda alır oldu. Vatandaşın 1 yılda çektiği konut kredisi mevduat bankalarında yüzde 13, katılım bankalarında yüzde 23,31 arttı. Sene başından bu yana ise çekilen toplam konut kredisi rakamı 9 milyar 714 milyon 315 bin lira olarak hesaplandı. Kullanılan kredinin 7 milyar 594 milyon 343 bin lirası mevduat bankalarından, 2 milyar 119 milyon 972 bin lirası da katılım bankalarından çekildi.

100 BİN LİRADA 43 BİN LİRA CEPTE

Kullanılan kredide bir yıl öncesine göre cepte kalan bakiye 10 yıl vadede her 100 bin lira için 43 bin lirayı buluyor. Bundan bir yıl önce ev almak isteyen vatandaş, konut kredisi için bankaların kapısını çalsaydı alacağı en iyi oran yüzde 1,30 civarında olacaktı. Bu durumda her 100 bin lira için 10 yıl vadenin sonunda geri ödeyeceği toplam rakam 198 bin liraya çıkacaktı. Şimdi ise satın aldığı ev için bankalardan yüzde 0,90’la kredi çekmek mümkün. Aynı vade yapısıyla ödenecek toplam rakam 198 bin yerine 163 bin lira olarak hesaplanıyor. Aldığı ev bankalarla anlaşmalı bir projeden ise bu durumda ödeyeceği faiz oranı 0,79’a kadar düşebiliyor. Yani her 100 bin liranın vade sonu ödenecek rakamı böylece 155 bin liraya iniyor.

2+1 ve 1+1 TİPİ EV TERCİHTE ÖNDE

Çekilen kredilerle alınan evler ise ağırlıklı olarak küçük metrekareli evler olarak dikkat çekiyor. Nitekim bu tip evlerde stokların da azaldığı gözleniyor. Geçen yıl Ocak ayında yüzde 34 olan stoktaki 2+1 tipi konutların bu yılın ocak ayında stok oranının yüzde 31,5’e gerilediğini görüyoruz. Benzer tablo sınırlı da olsa 1+1 tipi konutlarda da var. Stok oranı geçen yıl yüzde 20’lerde olan 1+1’lerde son açıklanan stok verileri oranın yüzde 18,9’a gerilediğini gösteriyor. Büyük metrekareli 2+1, 3+1 ve 4+1 tipi evlerde ise talep daha sınırlı. Satın almada bitmiş evler de öncelikli tercihler arasında bulunuyor. Nitekim satışı gerçekleştirilen markalı konutların geçen yıl yüzde 22’si bitmiş konut stoklarından, yüzde 78’i bitmemiş konut stoklarından oluşuyordu. Bu yıl ise konutların yüzde 41,78’i bitmiş konut stoklarından, yüzde 58.22’si bitmemiş konut stoklarından alındı.

FİYAT SATIŞI ETKİLİYOR

Emlakçılar satışta ağırlıklı olarak küçük metrekareli evlerin tercih edilmesinin fiyatla doğru orantılı olduğunu dile getirdi. Küçük evleri almak için çekilen kredi miktarının da düşük olduğuna vurgu yapan emlakçılar, “Böylece ev alan vatandaş aylık ödemelerde yüksek rakam yerine ödeyebileceği miktarda kredi çekmiş oluyor. Aylık ödediği kiradan çok daha fazlasını kredi taksiti olarak ödemek zorunda kalıp bütçesini sarsmıyor” dedi. Görüşlerine başvurduğumuz emlakçılar son dönemde artan satın almalarda depremlerin de etkili olduğuna işaret ederek konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Depremler sonrasında özellikle yeni yapılara olan taleplerde artış yaşanıyor. Hatta birçok bölgede yeni dairelerde kiralık kalmadı. Ayrıca özellikle düşük metrekareli yeni inşaa edilmiş konutlarda da artık fazla stok kalmadı diyebiliriz. Elde kalan konutlar yüksek oda ve alana sahip konutlar.”