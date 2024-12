Murat Ülker yazdı: 10 dakikada Afrika’nın dünü bugünü ve geleceği

Yazımda yararlandığım kitaplar: “The State of Africa: A History of The Continent Since Independence”, “The Fortunes of Africa: A 5,000 Year History” ve “Emerging Africa: How the Global Economy’s ‘Last Frontier’ Can Prosper and Matter” (*).

Yazımda yararlandığım kitaplar: “The State of Africa: A History of The Continent Since Independence”, “The Fortunes of Africa: A 5,000 Year History” ve “Emerging Africa: How the Global Economy’s ‘Last Frontier’ Can Prosper and Matter” (*).

(*) Meredith,M. (2014). The fortunes of Africa: A 5,000-year history of wealth, greed, and endeavour. Public Affairs; Meredith, M. (2011). The state of Africa: A history of the continent since independence. Simon & Schuster UK; Moghalu, K. C. (2014). Emerging Africa: How the global economy’s ‘Last Frontier’ Can Prosper and Matter. Bookcraft Africa.