Ekonomi Oto satışlarında alım gücü düştü
OTOMOTİV

Oto satışlarında alım gücü düştü

İkinci el satışlarında yaşı yüksek otomobil tercih edilmesi alım gücünün düştüğüne işaret olarak kabul ediliyor. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Türkiye’de 2017’de yaş ortalaması yüzde 11,7’di. 2018’deki verilere göre yüzde 12,6 olarak gerçekleşti” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Tüketici ekonomik B ve C segmenti aldı (Arşiv)

Online ikinci el otomobil alım satım platformu ikinciyeni.com, 2019 yılı altı aylık verilerini açıkladı. ikinciyeni.com’dan yapılan açıklamaya göre platform üzerinden, yüzde 90’a yakını dizel motorlu araçlar olmak üzere altı ayda 10 bin adede yakın otomobil satıldı.

Emre Ayyıldız

362 BİN ÜYEYE ULAŞTI

ikinciyeni.com’un altı aylık satış verilerini değerlendiren Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Beş yıllık süreçte 55 binden fazla kişi platformumuz üzerindeki araçlara teklif verdi. 50 binden fazlası 2019 yılında olmak üzere toplamda 362 bin üyeye ulaştık” ifadelerini kullandı. ikinciyeni.com üzerinden satılan otomobillerin özellikleriyle ilgili de bilgi veren Ayyıldız, “Platformumuz üzerinden, 19 bin TL’ye de 5,5 milyon TL’ye de ikinci el satışı gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

FİYATLAR %10 ARTTI

  • Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü ikinci el sektörü ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Sektör ilk yarıda yaklaşık yüzde 6 daraldı. Ocak-Haziran ayları arasında ikinci el fiyatlarında toplam % 10 artış gözlemlendi. Aynı dönemde sıfır otomobil fiyatlarına baktığımızda bazı markaların % 6-7 civarında zam yaparken, bazılarının hiç değişim yapmadığını görüyoruz. Türkiye’de 2017 yılında piyasadaki otomobillerin yaş ortalaması %11,7’di. 2018 yılında açıklanan verilere göre bu oran %12,6 olarak gerçekleşti. Bu alım gücünün düştüğüne işaret oldu” diye konuştu.

2. el fiyatına sıfır otomobil
EKONOMİ
2. el fiyatına sıfır otomobil
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