Ekonomi Pandeminin etkisiyle sanal etkinlik pazarı 10 kat büyüdü
İŞ DÜNYASI

Pandeminin etkisiyle sanal etkinlik pazarı 10 kat büyüdü

Pandeminin etkisiyle ertelenen ve iptal edilen etkinliklerin yerini sanal ortamlarda gerçekleştirilen toplantılar, webinarlar ve konferanslar aldı. Etkinlik türleri arasında en fazla sanal etkinlikler tercih edildi. Etkinliklere katılanlar ise çalışma hayatı için en değerli kaynak olan iş ağlarını güncel tutmak ve geliştirmek için sanal etkinlikleri tercih ediyor. Etkinlik sektörünü pandemi baskısından kurtarması nedeniyle sanal etkinlik pazarı pandeminin başlangıcından bu yana 10 kat büyümüş durumda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pandeminin etkisiyle sanal etkinlik pazarı 10 kat büyüdü
Foto/arşiv

Turizmden spora, etkinlikten perakendeye tüm dünyayı ve tüm sektörleri etkisi altına alan salgın hem yerel hem de global ölçekte iş yapış şekillerini de kökten değiştirdi. Dijital ortamlara aktarılması mümkün olan neredeyse tüm sektörler belki de 10 yıl sonra gerçekleştirecekleri dijital dönüşümü sadece bir yıla sığdırmak durumunda kaldı. Bu dönüşüme ayak uydurabilen şirketler varlıklarını sürdürerek karlılıklarını artırırken dönüşümü ıskalayan şirketleri ise ufukta parlak günlerin beklemediği tüm dünyanın üzerinde uzlaştığı bir gerçekliğe dönüştü.

Tüm sektörlerin kesişim noktası olan etkinlik sektörü ise salgın nedeniyle yaşadığı darboğazı dijital dönüşümün getirdiği olanaklar ile aşmaya çabalıyor. Sanal etkinlikler önceki yıllarda fiziksel etkinliklerin tamamlayıcısı gibi konumlanırken salgının küresel etkileri nedeniyle artık sektörün taşıyıcısı konumuna gelmiş durumda. Etkinlik türleri arasında en fazla sanal etkinlikler tercih edilirken, katılımcılar ise çalışma hayatı için en değerli kaynak olan iş ağlarını güncel tutmak ve geliştirmek için sanal etkinlikleri tercih ediyor. Bunun sonucu olarak da sanal etkinlik pazarı pandeminin başlangıcından bu yana 10 kat büyümüş durumda.

Sektöre ilişkin güncel duruma, Finlandiya’da iki göçmen girişimcinin kurduğu sanal etkinlik platformu Deal Room Events’in etkinlik uzmanlarının Mayıs ayında yaptığı global anket ve sektör araştırması ışık tutuyor.

Araştırmaya göre etkinlik türleri arasında yer alan yüz yüze, hibrit ve sanal etkinlik seçeneklerinden en fazla büyüme yaşanan kategori sanal etkinlikler kategorisi olarak öne çıkıyor. Deal Room Events CMO’su Aslı Ayhan Kavukçu’nun belirttiğine gore salgının yarattığı sınırlamaları kaldırması ve maliyet etkin bir çözüm olması nedeniyle şirketler sanal etkinlikleri tercih ederken katılımcıların %90’ı sektör profesyonelleriyle tanışmayı ve networklerini güçlendirmeyi etkinliklere katılmanın en önemli nedeni olarak görüyor. Sanal etkinliğin nasıl, nerede, ne şartlarda yapılacağı, kullanılacak teknoloji ile birlikte sorunsuz bir deneyim yaratmak ise organizatörlerin en önemli gündem maddesi durumunda.

En fazla sanal etkinlik düzenleyen sektörler eğitim, startup, medya, ticaret ve network oluşturma olarak öne çıkarken en fazla tercih edilen etkinlik türü olarak da konferans, network oluşturma ve B2B etkinlikleri öne çıkıyor. Katılımcıların yüzde 70’i sanal etkinliklerin kalıcı olacağını düşünürken, 2021 sonuna kadar 3 sanal etkinlik daha düzenlemeyi planlayanların oranı yüzde 66 olarak gerçekleşmiş.

Pazarın büyümesi ve sanal etkinliklerin kalıcı hale gelmesi bu alanda deneyimi olan, etkinlik dünyasını tanıyan ve yazılım altyapısı güçlü olan etkinlik platformlarını bir adım öne çıkarıyor. Finlandiya’da, 2018 yılında ODTÜ ve Bilkent mezunu mühendisler tarafından kurulan Deal Room Events sanal etkinlikler anlamında önemli yetkinliklere sahip örneklerden biri. Finlandiya, Türkiye ve Kanada ofislerindeki profesyonel etkinlik yöneticisi uzmanları ve 20’nin üzerinde ülkede etkinlik sektöründen iş ortakları ile elde ettiği deneyimlerle geliştirdiği platform sorunsuz, etkin ve sonuç odaklı bir sanal etkinlik deneyimi sunuyor.

Yüz yüze etkinliklerdeki sosyalleşme ve etkileşim deneyimini sanal dünyaya da başarıyla taşıyan platform salgının hız kazandığı Mart 2020’den bugüne cirosunu ve kullanıcı sayısını 4 kat artırdı. Finlandiya’da ilk 100 start-up içerisinde yer alan ve hızla buyuyen Deal Room Events, Avrupa ve Amerika’da başarılı bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

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