Ekonomi Piyasalar Merkez Bankasına odaklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Piyasalar Merkez Bankası'na odaklandı

Küresel piyasalar, yeni haftaya Japonya'nın beklentilerin altında kalan büyüme verisi ile başlarken, yurt içinde, çarşamba günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv: Merkez Bankası
Foto/arşiv: Merkez Bankası

ABD'de geçen hafta yüzde 2,5 ile beklentilerin üzerinde artan enflasyon verisinin etkisiyle dolar endeksindeki yükseliş eğilimi ve borsalardaki rekorlar devam etti.

Dolar endeksi, geçen hafta yüzde 0,5 artarak 99,2 ile 4 ayın zirvesine çıktı. Dow Jones, SP 500 endeksi ve Nasdaq endeksi ise haftalık bazda ortalama yüzde 1,6 değer kazanarak tim zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, son dönemde ekonomik aktiviteye ilişkin verilerin, Avrupa başta olmak üzere ABD dışındaki ülkelerde yavaşlamaya işaret etmesinin dolar endeksindeki yükselişi desteklediğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın hisse senedi alımlarına vergi muafiyeti başta olmak üzere avantajlar sağlayabileceği haberlerinin de hisse senedi alımlarının devam etmesine sağladığını ifade etti.

Bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatan analistler, Japonya'da açıklanan büyüme verisinin tahminlerin çok altında kalması sonrası Asya borsalarının karışık bir seyir izlediğini bildirdi.

Japonya'da 4. çeyrek yıllıklandırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) yüzde 6,3 gerileyerek yüzde 3,8 olan düşüş beklentilerin çok altında kaldı. verinin ardından kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi, Merkez Bankasının 1 yıllık faizlerde 10 baz puanlık indirime gitmesi sonrası yüzde 1,9 yükseliş kaydetti.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1771'e çıkmasına karşın vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomi yönetimlerinin destekleri ile piyasalardaki risk iştahının yüksek seyrettiğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Brexit sonrası Avrupa ve diğer ülkelerle İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri ve siyasi gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen Avrupa borsalarında, haftalık bazda ise İngiltere hariç yükseliş eğilimi dikkati çekti.

Yurt içinde, geçen haftanın son işlem gününde satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da yüzde 0,32 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 120.151,44 puandan tamamladı.

  • Suriye ile ilgili gelişmelerin gündemi meşgul ettiğini belirten analistler, yayımlanan bilançolar nedeniyle şirket ve sektör bazlı hareketlerin devam ettiğini ifade etti.

Analistler, bu hafta yurt içinde TCMB'nin çarşamba günkü Para Politikası Kurulu Toplantısı ve cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini kaydederek, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesi merkez bankalarının toplantı tutanaklarının izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 119.500 ve 118.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirten analistler, 121.000 ve 122.500'ün direnç konumuna geldiğini söyledi.

Dolar haftaya nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar haftaya nasıl başladı?

Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
EKONOMİ
Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor
Tatil kabusa dönüştü

Tatil kabusa dönüştü

Koronavirüs geceliği 3 bin dolarlık lüks gemi turuna çıkan tatilcilerin seyahatlerini kabusa çevirdi.
İki zorunluluk geliyor

İki zorunluluk geliyor

​İkinci el araç ilanlarına yönelik düzenleme yolda.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
1771'e yükseldi

1771'e yükseldi

​Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 105 kişi hayatını kaybetti.
Kar kalınlığı<br>6 metreyi geçti

Kar kalınlığı
6 metreyi geçti

Yoğun kar sonrası ortaya çıkan görüntü şaşırtıyor.
Bardak fırlatıp<br>masaları devirdi

Bardak fırlatıp
masaları devirdi

Kadın müşteri kafede ortalığı birbirine kattı.

Bileti kesildi

Bileti kesildi

İddialı sözler söyledi, hiçbirini yerine getiremedi.

Yürek<br>burkan görüntü

Yürek
burkan görüntü

Ecdat yadigarı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.
Düğün<br>dönüşü devrildi

Düğün
dönüşü devrildi

​Kazada çocukların da olduğu 10 kişi yaralandı.
CIA Türkiye'yi<br>Philips ile dinlemiş

CIA Türkiye'yi
Philips ile dinlemiş

​Eski Philips çalışanı yaşanan skandalları itiraf etti.
Üretimde<br>rekorlar geliyor

Üretimde
rekorlar geliyor

Tüm iş dünyamıza sesleniyorum, zaman yatırım zamanıdır.
'Cezeri'de<br>boynuz kulağı geçti

'Cezeri'de
boynuz kulağı geçti

Bakan Varank'a sundular, Selçuk Bayraktar gururla duyurdu.
Rejime çifte darbe

Rejime çifte darbe

​Son 15 günde yüzlerce rejim askeri öldürüldü.
İstihbarat aracıyla kopya çektiler

İstihbarat aracıyla kopya çektiler

​Karısının sınavı için istihbarat aracına kopya düzeneği kurmuş.
Belediyelerde<br>CHP soygunu

Belediyelerde
CHP soygunu

​Sayıştay raporu usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.