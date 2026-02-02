Ramazan öncesi denetimler sıkılaştı: Fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara milyonluk ceza

Ticaret İl Müdürlükleri, Ramazan ayı öncesinde denetimlerini artırdı. Fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan işletmelere ağır para cezaları uygulanacağı belirtilirken, Ramazan boyunca iftar ve sahur menülerinin de denetim kapsamında olacağı ve kontrollerin yoğun şekilde sürdürüleceği bildirildi.
Ramazan ayına sayılı günler kala Ticaret İl Müdürlükleri, denetimlerini hızlandırdı. Fiyat, etiket ve menü kontrollerini yapan görevliler, ramazan ayına girildiğinde karşılaştırma yapacak ve uygunsuzluk durumunda gerekeni yapacak.
İftar ve sahur menülerini denetim kapsamına alan ekipler, özellikle gıda toptan ve marketlere yönelik daha ciddi adımlar atacak.
Haksız fiyat ya da fahiş fiyat denilen uygulamalar karşısında 180 bin 617 liradan 1 milyon 816 bin liraya kadar idare para cezası uygulayacak görevliler, stokçuluk yapanlara ise 21 milyon 674 bin 133 liraya kadar ürün başına ceza yazabilecek.
İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, tüketicilerin haklarının korunması için ilgili kanun ve yönetmeliklerle piyasa denetimleri yaptıklarını belirtti.
Paylaşım ve kardeşlik ayı Ramazan’da talep artışından kaynaklı olduğu söylenen ama az da olsa fırsatçı olarak değerlendirilen fiyat artışlarıyla karşılaştıklarına dikkati çeken Menteşe, bu konuda işletme ve kişilere ciddi yaptırımlar uygulandığını anlattı.
Etiketin düzgün olması, fahiş fiyata gidilmemesi, vatandaşların aldatıcı reklamlarla kandırılmaması gerektiğini vurgulayan Menteşe, özellikle Ramazan ayına yönelik denetimlere bugünden başladıklarını kaydetti.
Ramazan ayında iftar ve sahur menülerini denetim kapsamına aldıklarını ve yoğun denetim yapacaklarını belirten Menteşe, şöyle konuştu: