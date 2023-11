Rekabet Kurulu'ndan 18 çimento firmasına soruşturma

Buna göre, Hatay'da faaliyet gösteren, OYAK Çimento Fabrikaları AŞ, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ, Ceyhan Hazır Beton İnş. Nak. Mad. Petrol Ürünleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti, M.M. Tiftik Kardeşler Nak. İnş. Emlak Petrol ve Tarım Ürünleri Pazarlama San. Tic. Ltd. Şti, Ekintaş İnş. San. ve Tic. AŞ, Kadir Soylu Beton Demir İnş. Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, KÇS Kahramanmaraş Çimento Beton San. ve Mad. İşletmeleri AŞ, Filitoğlu İnş. Petrol Gıda Turizm Nak. San. ve Tic. AŞ ile Malatya'da faaliyet gösteren Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nak. Harfiyat Tic. ve San. Ltd. Şti, Betontek Yapı Elemanları İnş. Taah. Mad. Petrol Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti, Çınarlar Beton İnş. ve İnş. Malz. Nak. Akary. Gıd. Bes. İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti, Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. AŞ, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. AŞ, Çimya Çimento İnş. Yapı Malzemeleri Makine Enerji Mad. İç ve Dış Tic. AŞ, Erva Hazır Beton Otelcilik Turizm İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti, Kavuksan İnş. Beton Petrol San. ve Tic. AŞ, Mabetaş Malatya Beton Yapı Elemanları ve Mad. San. ve Tic. AŞ ve Recydia Atık Yönetimi Yenilenebilir Enerji Üretimi Nakliye ve Lojistik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye soruşturma açıldı.