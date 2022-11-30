Ekonomi Rusya tavan fiyat uygulanan ülkelere petrol akışını durduracak
DÜNYA EKONOMİSİ

Rusya tavan fiyat uygulanan ülkelere petrol akışını durduracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması önerisine tepki göstererek, "Tavan fiyat, tedarik zincirini bozar, küresel enerji piyasasındaki durumu da önemli ölçüde karmaşıklaştırır. Rusya bu ülkelere petrol akışını kesecek" dedi

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Haber Merkezi İHA
Rusya tavan fiyat uygulanan ülkelere petrol akışını durduracak
Foto/Arşiv

Rusya, Batılı ülkelerin Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması ile ilgili önerisine tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, böyle bir ihtimalin küresel enerji piyasasına büyük zarar verebileceğini söyledi. Bu kararı uygulamaya koyan Batılı ülkelere Rusya’dan petrol akışının kesileceğini belirten Zaharova, "Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması tek başına bir piyasa önlemi değil aynı zamanda piyasa karşıtı bir önlemdir. Bu, tedarik zincirini bozar, küresel enerji piyasasındaki durumu da önemli ölçüde karmaşıklaştırır. Petrol fiyatlarına sözde tavan fiyat uygulaması getirilmesinin sadece piyasa dışı bir mekanizma olmadığını bunun piyasa karşıtı bir önlem olduğunu defalarca söyledik" diye konuştu.

Açıklamalarında, Ukrayna ile ilgili de önemli ifadelere yer veren Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak’ın 6 ay içinde Yalta’da basın toplantısı düzenleyeceklerine dair konuşmasına da yanıt vererek, "Daha büyük bir gazeteci grubuyla gelsinler ki her şeyi daha iyi görsünler" dedi.

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