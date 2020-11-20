Sürücülerin dikkatine: Kış lastiği uygulama 10 gün sonra başlıyor

Ülke genelinde kış lastiği takma zorunluluğunu 1 Aralıkta başlayacak. Teknik uzmanlar, lastiklerin değişimi için kar yağışının beklenilmemesi gerektiğini belirterek, kış lastiklerinin yol güvenliği için hayatî önem taşıdığına dikkat çekti. Ardahan’daki oto lastikçileri ve oto bakım uzmanları, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlayacağı hatırlatmasında bulunarak bir an önce kış lastiklerinin tedarik edilmesi gerektiğini söyledi.

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Lastik değişimi 60 lira

Oto lastik satımı ve değişimi yapan Sinan Lale, vatandaşlarda kar lastiği takma bilincinin oluştuğunu belirterek, "Vatandaşlarda kış lastiği takma bilinci oluştu. Artık ticari-binek ayrımı yapmaksızın herkes lastiklerini değiştiriyor. Satışlarımız yoğun devam ediyor. Hem sıfır lastik satıyoruz hem de yazlık lastik değişimi yapıyoruz. Şu anda burada ortalama günlük 30-35 lastik değiştiriyoruz ve yoğunluk çok fazla neredeyse bu yoğunluğa yetişmiyoruz. 5 kişilik ekiple çalışıyoruz. Kış boyunca bu yoğunluk devam edecek gibi. Şu anda kış mevsimsinin başındayız ve hafif bir kar yağışı bu şekilde arttırdı işleri. Lastik değişimi için vatandaştan 60 TL alıyoruz. Şu an için işler oldukça iyi gidiyor. Kış lastiği hayat kurtarıyor önümüzde uzun bir kış var malumunuz çok soğuk ve karlı geçiyor burası bu nedenle şimdiden herkes lastiklerini değiştirsin ve herhangi bir kazaya meyil vermesin’’ şeklinde konuştu.

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1 Aralık'ta başlıyor

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2020 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.

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Kış lastiği takması zorunlu araçlar hangileri?

Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin araca monteli tüm lastiklerinin yanı sıra, seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin de kış lastiği olması zorunlu.

Sürücüler duyarlı olmalı

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği'nden (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, günlük ortak trafiğe çıkan bütün araçları kış lastiği konusunda duyarlı olmaya çağırarak, "Pandemi günlük ulaşım alışkanlıklarımızı da değiştirdi. İmkanı olanlar trafiğe toplu taşıma yerine tedbir amacıyla özel araçlarıyla çıkıyor. Her ne kadar kısıtlamalar başlasa da bu eğilim özellikle büyükşehirlerde trafiğe artı bir yük getirdi. Bu tabloda kış lastiğinin önemi de arttı." diye konuştu.

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