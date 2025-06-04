TMO hububat alım fiyatlarını açıkladı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, hububat alım fiyatını ton başına makarnalık buğday ve ekmeklik buğdayda 13 bin 500 lira, arpada 11 bin lira olarak tespit etti. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türkiye'de hububat hasadının mayısta lokal olarak başladığı ve bugün itibarıyla ülke genelinde yaklaşık yüzde 2 seviyelerinde olduğu ifade edildi. TMO tarafından 12 Mayıs'tan itibaren Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı buğday ve arpanın taahhütname karşılığı teslim alınmaya başlandığına işaret edilen açıklamada, TMO'nun 600'ün üzerindeki noktada hububat alımı yapacağı bildirildi.





ÖDEMELER 30 GÜNDE BANKA HESAPLARINDA

Açıklanan fiyatlara ilave olarak Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere temel destek, planlı üretim desteği ve sertifikalı tohum kullanım desteği olmak üzere (ortalama verim dikkate alınarak) ton başına toplam 2 bin 520 lira destek ödemesi yapılacak. Böylece desteklerle birlikte üreticilerin eline ton başına, ekmeklik ve makarnalık buğday için 16 bin 20 lira, arpa için 13 bin 520 lira geçecek. TMO’nun ödemeleri, 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesabına yatırılacak.





BEKLENTİLERİ KARŞILADI

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, hububat alım fiyatlarının piyasa beklentilerini karşıladığını belirtti. Hem çiftçinin korunduğunu hem de nihai tüketicilerin gözetildiğini belirten Taşpınar, bu yılki alım fiyatlarının, geçen sezona göre buğdayda ve arpada yaklaşık yüzde 40'ın üzerinde olduğunu vurguladı. Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy ise TMO’nun alım fiyatlarının üreticiye güven sanayiciye de öngörü sağladığının altını çizdi.



