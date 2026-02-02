Togg’da 750 bin TL’ye sıfır faiz

Togg, 2026 yılında daha fazla kullanıcıyla buluşmak için şubat ayında da finansman desteğine devam ediyor. Kampanya kapsamında T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonu için 750 bin TL krediye %0 faizli; T10X V2 için 500 bin TL krediye %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Daha yüksek kredi kullanmak isteyenler için de farklı seçenekler sunan Togg, Adana Çukurova’nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan yeni beyaz rengi “Seyhan”ı da ilk kez kullanıcılarla buluşturacak.

Kampanya kapsamında hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar, T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonuna 750 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 62 bin 500 TL aylık geri ödemeli seçenekle sahip olabiliyor. Aynı kullanıcılar için T10X V2’ye 500 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 41 bin 667 TL aylık geri ödemeli alternatif de sunuluyor. Bireysel kullanıcılar dilerlerse T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin TL krediye %2,37 faizli 48 ay vadeli 68 bin 292 TL aylık geri ödemeli; T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin TL krediye %2,41 faizli 48 ay vadeli 52 bin 722 TL aylık geri ödemeli ya da T10X ve T10F 4More versiyonu için 1 milyon 500 bin TL krediye %2,32 faizli 36 ay vadeli 68 bin 870 TL aylık geri ödemeli seçenekten de yararlanabiliyor.