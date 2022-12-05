TOKİ'den ''yabancılara konut satışı yapıldığı'' iddialarına yanıt: Olumlu algıyı zedelemek için yapılmıştır

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" başlıklı haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Hatay merkezde inşa edilecek bin 100 konut için 14 Eylül-31 Ekim arasında 26 bin 275 başvuru alındığı, hak sahibi belirleme kurasının henüz çekilmediği vurgulandı.

Asılsız haberin yayınlanmasının amacının TOKİ'yi karalamak ve kamuoyunda olumlu algıyı zedelemek olduğuna işaret edilen açıklamada, TOKİ'nin Türk vatandaşı olanlara ve diğer şartları taşıyanlara konut satış yaptığı, bu şartları taşımayanların başvurularının iptal edildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilere idaremiz projelerinden konut satışı yapılmamaktadır. Hatay merkez 1100 konut projesi için hak sahibi belirleme kura çekiminin 2 Ocak 2023'te yapılması planlanmaktadır. Sorumlu yayıncılık ilkeleri göz ardı edilerek, hiçbir araştırma yapılmadan ve idaremizden bilgi almaya gerek duyulmadan yapılan haber, TOKİ'nin kamuoyundaki olumlu algısını zedelemeyi amaçlayan, gerçeklerle uyuşmayan bilgilere dayalı, art niyetli girişimdir. Kamuoyunun, bu tür asılsız haberler itibar etmemeleri, önemle duyurulur."

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