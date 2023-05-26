Turist sayısında yüzde 29'luk artış: Dört ayda 11 milyonu geçti

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %29,03 oranında bir artış göstererek 3.321.824 oldu.