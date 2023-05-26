Turist sayısında yüzde 29'luk artış: Dört ayda 11 milyonu geçti

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Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %29,03 artış kaydedildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %29,03 oranında bir artış göstererek 3.321.824 oldu.
"Nisan ayında ülkemize gelen 3 321 824 yabancı ziyaretçinin 83 938 ( 2.53% )günübirlikçidir.
1-İstanbul %38,83 (1 289 903 )
2-Antalya %28,42 ( 943 920 )
3-Edirne %11,30 ( 375 501 )
4-Muğla %4,50 ( 149 625 )
5-Artvin %4,02 ( 133 378 )
2023 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %27,51 artış kaydedilmiştir.
2023 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %27,51 artış göstererek 9 533 933 olmuştur.
Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.