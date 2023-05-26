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Ekonomi

Turist sayısında yüzde 29'luk artış: Dört ayda 11 milyonu geçti

2023 yılı Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,03 oranında artış gösterirken, yılın ilk dört ayında ülkeye gelen turist sayısı 11 milyonu aştı.

12:11 . 26/05/2023 Cuma
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre %29,03 artış kaydedildi.


Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2023 yılı Nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %29,03 oranında bir artış göstererek 3.321.824 oldu.


Açıklamada şöyle denildi:

"Nisan ayında ülkemize gelen 3 321 824 yabancı ziyaretçinin 83 938 ( 2.53% )günübirlikçidir.


Nisan ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul %38,83 (1 289 903 )

2-Antalya %28,42 ( 943 920 )

3-Edirne %11,30 ( 375 501 )

4-Muğla %4,50 ( 149 625 )

5-Artvin %4,02 ( 133 378 )


2023 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %27,51 artış kaydedilmiştir.


2023 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %27,51 artış göstererek 9 533 933 olmuştur.


2023 yılı Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen 9 533 933 yabancı ziyaretçinin 122 342 (1.28%) günübirlikçidir.

Ocak-Nisan döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.




#Turizm
#Turist sayısı
#Yabancı ziyaretçi sayısı
#Kültür ve Turizm Bakanlığı
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