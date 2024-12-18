Turkcell’in yeni reklam kampanyasının yüzü Ata Demirer oldu

“Turkcell olarak hizmet ve ürünlerimizde kaliteden asla ödün vermiyoruz. Öncü ve lider markaya yakışır yatırımlarımızla bunu sürdürüyoruz. Reklam filmlerimizde de aynı prensibi gözetiyoruz. 30. yılımızı kutladığımız 2024 boyunca, coşkumuzu birçok alanda müşterilerimizle paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda sevilen, başarılı işleriyle dikkat çeken ve markamıza değer katacağına inandığımız isimlerle çalışıyoruz. Yolculuğumuza sevgili Kerem Bürsin’le başladık. Birlikte oldukça ses getiren kampanyalara imza atmaya devam ediyoruz. 30. yıl iletişimleri ile eş zamanlı olarak sevgili Ata Demirer ile de görüşmelerimizi başlatmıştık. Mart ayından bu yana Ata Demirer ile yapacağımız iletişimlerin de hazırlıklarını yürüttük. Ata Demirerli reklam platformumuzda heyecan verici bir iletişim serimiz olacak. Bu platformu şekillendirirken yıllardır severek izlenen farklı sinema filmi türlerinden yola çıktık. Bilim kurgudan maceraya, Yeşilçam filmlerinden süper kahraman yapımlarına kadar farklı türlerden ilham alarak hazırladığımız bu platformun adı ‘Bir Turkcell Yapımı’ oldu. Bu platformla yeni bir uygulama da başlatmış oluyoruz. Reklam filmlerimizin televizyonlarda yayınlanacak versiyonlarına ek olarak, YouTube kanalımızda ve sosyal medya mecralarında yayınlanacak uzun versiyonları olacak. İlk reklam filmimiz marcom ekibimiz ve ajansımızın özenli kreatif hazırlıkları, yapım ve post prodüksiyon kalitesi ve özellikle Ata Demirer’in müthiş performansı ile platformun sonraki filmlerini merak ettirecek nitelikte oldu.”