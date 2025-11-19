Vakıf Katılım’dan sürdürülebilir enerji hamlesi: Gaziantep’e Öz Tüketim Güneş Enerjisi Santrali kuruldu

“Sürdürülebilirlik, Vakıf Katılım olarak tüm bankacılık faaliyetlerimizde üzerinde titizlikle durduğumuz ve büyük önem verdiğimiz bir konu. Bu vizyon doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz detaylı fizibilite ve planlama çalışmaları sonucunda, Gaziantep Nizip’te bir GES projesini hayata geçirmekten ve çevre açısından önemli bir enerji yatırımına imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Enerji arz güvenliğini artırmayı ve karbon ayak izimizi minimize etmeyi amaçladığımız bu projemiz, Genel Müdürlük binamız ve tüm şubelerimizin operasyonel enerji ihtiyacını karşılayacak.”