Yeni programda gündem yeşil dönüşüm

2024 yılı hükümet programında yeşil dönüşüme geniş başlık açılacak. Hafta başında açıklanması beklenen hükümet programında emisyon oranlarının sıfırlanması dahil, sanayi ve enerjide yeşil dönüşümün önünün açılması için detaylı bir yol haritası belirlenecek. Sermaye fazlası olan ülkelerden Türkiye’ye yatırım ve likitite akışının sağlanması için imzalanan anlaşmaların yürürlüğe girmesi ile birlikte sanayide ve enerjide yeşil dönüşümün hızlanacağı bildirildi.

DOĞRUDAN YATIRIMA ÖNCELİK VERİLECEK

Birleşik Arap Emirlikleri ile 50,7 milyar dolarlık çerçeve bir anlaşmada mutabık kalındı. Programda yeşil dönüşüm öncelik alanlarından biri olarak belirlenecek. Bu doğrultuda programın yarısından fazlası olan 27 milyar dolarlık bölümü doğrudan yatırım olarak yenilenebilir enerji sektörüne yapılacak yatırımları içerecek.

HEDEFLER ÖNE ÇEKİLDİ

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının ve cari açığının azaltılması hedeflerinin yıllara yayılması ve bu hedeflere iç kaynaklarla ulaşılması hedefleniyordu. Ancak yeşil dönüşüm hedefleri Avrupa Birliği’nin uygulayacağı karbon vergilerine karşı özellikle sanayicinin korunması için öne çekildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne ikinci ziyaret

Yeşil dönüşüm, sanayicilerin bu türden vergilere karşı hazırlıklı hale getirilmesi için öncelikli alan olarak belirlendi. Bu kapsamda kısa süre içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne yeni bir ziyaret daha yapılacak. Ziyarette çerçeve programın ilk somut adımlarının atılması bekleniyor.







