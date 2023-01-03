Özgün Yüzde 25 zam oranı ile memur, SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?
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Yüzde 25 zam oranı ile memur, SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Böylelikle Uzman Doktor yeni zam ile birlikte 23 bin 576, mühendisler 20 bin 261, avukat 19 bin 365, öğretmen(1/4) 15 bin 351, Polis memuru 17 bin 190 ve hemşire 14 bin 790 lira maaş alacak. SGK ve Bağkur emekli maaşları da netleşti. Peki En düşük esnaf emekli maaşı ne kadar? SSK 2000 öncesi maaşı ne kadar oldu? SSK 2000 sonrası emekli maaşı kaç TL? Bağkur esnaf ve Bağkur tarım maaşı zammı ne kadar oldu? İşte 2023 memur ve emekli maaşları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EMEKLİ MAAŞLARI 2023: En düşük esnaf emekli maaşı ne kadar? SSK 2000 öncesi maaşı ne kadar oldu? SSK 2000 sonrası emekli maaşı kaç TL? Bağkur esnaf ve Bağkur tarım maaşı zammı ne kadar oldu?
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlilerine ve tüm emeklilere sağlanacak zammın yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu görevlilerinin net görev aylığı da netleşti.

Memur emekli zammı
Memur emekli zammı

2023 memur maaşları ne kadar oldu?

  • En düşük memur maaşı 9 bin 104 liradan 11 bin 380 liraya yükselmiş olacak.
  • Araştırma Görevlisinin (7/1) maaşı 15 bin 315 liradan 19 bin 143 liraya yükselecek.
  • Uzman Doktor (1/4) 18 bin 861 lira ücret alırken yeni zam ile birlikte 23 bin 576 liraya yükselecek.

Mühendis maaşı
Mühendis maaşı

Mühendisler (1/4) 16 bin 209 lira ücret alırken 20 bin 261 liraya yükselecek.

Avukat (1/4) 15 bin 492 lira ücret alırken yeni maaşı 19 bin 365 liraya yükselmiş olacak.

Genel müdür, (1/4) 30 bin 222 lira ücret alırken yeni zamla birlikte bu ücreti 37 bin 777 liraya yükselmiş olacak.

Öğretmen maaşı 2023
Öğretmen maaşı 2023

Öğretmen(1/4) 12 bin 281 lira ücret alırken yeni zamla birlikte 15 bin 351 liraya yükselmiş olacak.

Polis memuru (8/1) 13 bin 752 lira ücret alırken yeni zamla birlikte 17 bin 190 liraya yükselmiş olacak.

Hemşire maaşları
Hemşire maaşları

Hemşire (Lisans 5/1) 11 bin 832 lira ücret alırken yeni zamla birlikte bu oran 14 bin 790 liraya yükselmiş olacak.

2023 SGK, Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?

En düşük esnaf emeklisinin maaşı 2022 yılı Temmuz ayında 4196 lira iken yüzde 25 zam ile 5245 seviyesine çıktı.

SSK 2000 öncesi maaşı
SSK 2000 öncesi maaşı

SSK 2000 öncesi maaşı ne kadar?

SSK 2000 öncesi maaşı 4867 liradan yüzde 25 artış ile 6083 liraya ulaştı.

SSK 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar?

SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3500 liradan yeni zamla birlikte 4375 liraya yükseldi.

Bağkur esnaf maaşı
Bağkur esnaf maaşı

Bağkur esnafın maaşı ne kadar?

Bağkur esnafın maaşı 4196 liradan yüzde 25 artış ile 5245 liraya yükseldi.

Bağkur tarım maaşı ne kadar oldu?

Bağkur tarım maaşı 3500 liradan 4375 liraya gelmiş oldu.

Engelli maaşları 2023 ne kadar olacak, kaç TL artacak?
ÖZGÜN
Engelli maaşları 2023 ne kadar olacak, kaç TL artacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve memur emeklilerine maaş artışı yüzde 25
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Memur ve memur emeklilerine maaş artışı yüzde 25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 'Sözleşmeliye Kadro Şöleni' programında konuşuyor. Erdoğan, ''Enflasyonda büyük gerilemenin ilk işaretiyle güne başladık. Hedefimiz önümüzdeki yıldan itibaren enflasyonu gündemden tamamen çıkarmak'' açıklamasında bulundu. Memur ve memur emeklilerine de müjde veren Erdoğan, ''Memur ve memur emeklisi ile tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağız'' ifadelerini kullandı.


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