Yüzde 25 zam oranı ile memur, SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu görevlilerine ve tüm emeklilere sağlanacak zammın yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasının ardından kamu görevlilerinin net görev aylığı da netleşti.
2023 memur maaşları ne kadar oldu?
- En düşük memur maaşı 9 bin 104 liradan 11 bin 380 liraya yükselmiş olacak.
- Araştırma Görevlisinin (7/1) maaşı 15 bin 315 liradan 19 bin 143 liraya yükselecek.
- Uzman Doktor (1/4) 18 bin 861 lira ücret alırken yeni zam ile birlikte 23 bin 576 liraya yükselecek.
Mühendisler (1/4) 16 bin 209 lira ücret alırken 20 bin 261 liraya yükselecek.
Avukat (1/4) 15 bin 492 lira ücret alırken yeni maaşı 19 bin 365 liraya yükselmiş olacak.
Genel müdür, (1/4) 30 bin 222 lira ücret alırken yeni zamla birlikte bu ücreti 37 bin 777 liraya yükselmiş olacak.
Öğretmen(1/4) 12 bin 281 lira ücret alırken yeni zamla birlikte 15 bin 351 liraya yükselmiş olacak.
Polis memuru (8/1) 13 bin 752 lira ücret alırken yeni zamla birlikte 17 bin 190 liraya yükselmiş olacak.
Hemşire (Lisans 5/1) 11 bin 832 lira ücret alırken yeni zamla birlikte bu oran 14 bin 790 liraya yükselmiş olacak.
2023 SGK, Bağkur emekli maaşları ne kadar oldu?
En düşük esnaf emeklisinin maaşı 2022 yılı Temmuz ayında 4196 lira iken yüzde 25 zam ile 5245 seviyesine çıktı.
SSK 2000 öncesi maaşı ne kadar?
SSK 2000 öncesi maaşı 4867 liradan yüzde 25 artış ile 6083 liraya ulaştı.
SSK 2000 sonrası emekli maaşı ne kadar?
SSK 2000 sonrası emekli maaşı 3500 liradan yeni zamla birlikte 4375 liraya yükseldi.
Bağkur esnafın maaşı ne kadar?
Bağkur esnafın maaşı 4196 liradan yüzde 25 artış ile 5245 liraya yükseldi.
Bağkur tarım maaşı ne kadar oldu?
Bağkur tarım maaşı 3500 liradan 4375 liraya gelmiş oldu.