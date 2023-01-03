Yüzde 25 zam oranı ile memur, SGK ve Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı. Böylelikle Uzman Doktor yeni zam ile birlikte 23 bin 576, mühendisler 20 bin 261, avukat 19 bin 365, öğretmen(1/4) 15 bin 351, Polis memuru 17 bin 190 ve hemşire 14 bin 790 lira maaş alacak. SGK ve Bağkur emekli maaşları da netleşti. Peki En düşük esnaf emekli maaşı ne kadar? SSK 2000 öncesi maaşı ne kadar oldu? SSK 2000 sonrası emekli maaşı kaç TL? Bağkur esnaf ve Bağkur tarım maaşı zammı ne kadar oldu? İşte 2023 memur ve emekli maaşları.

Abone Ol