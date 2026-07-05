Avrupa'dan Türkiye'ye acil çağrı: 'Elinizde ne kadar varsa gönderin'

MONTAJ TALEPLERİ REKOR KIRDI





Avrupa’da klima montaj talepleri de rekor seviyeye ulaştı. Evlerin sadece yüzde 7’sinde klima bulunan İngiltere’de mayıs ayında montaj talepleri yüzde 283 artarken, bu oran haziran ayında yüzde 340’a yükseldi. Klima penetrasyonunun yüzde 40 civarında olduğu İspanya’da ise bunaltıcı sıcaklar, tüketicileri mevcut sistemleri yenilemeye veya yeni odalara klima kurmaya zorladı. İspanya’da haziran ayındaki montaj talepleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 373 oranında artış göstererek kıta genelinde sıfır cihaz kurulumunun en agresif yaşandığı pazar oldu. Türkiye genelinde ise yeni klima montaj talepleri haziran ayında yüzde 140 gibi güçlü bir artış gösterse de asıl büyük kırılım bakım ve sarf malzemesi kategorilerinde yaşandı. Klimaların soğutma verimliliğini doğrudan belirleyen klima gazı dolumu talepleri haziran ayında aylık bazda yüzde 243 oranında artarak Türkiye’nin en çok yöneldiği hizmet oldu. Güneydoğu’nun sanayi merkezi Gaziantep, bir ay içinde klima taleplerini yüzde 328 artırarak Türkiye’nin sıcak dalgasına en hızlı reaksiyon gösteren şehri oldu. Marmara’nın üretim üssü Tekirdağ’da yüzde 295, başkent Ankara’da ise yüzde 265 talep artışı oldu. Turizm ve tarım lokomotifl eri Aydın (yüzde 251), Mersin (yüzde 250) ve Antalya (yüzde 229) da son dakika bastıran sıcaklara en hızlı servis çağıran diğer şehirler olarak öne çıktı.