Dev yolcu gemisinde salgın alarmı: 125 yolcu ve mürettebatta tespit edildi karantinaya alındı

Mayıs ayında da benzer bir vaka yaşanmıştı





Bu olay, ABD çıkışlı yolcu gemilerinde son dönemde yaşanan ilk norovirüs vakası değil. Geçtiğimiz mayıs ayında da benzer bir alarm durumu yaşanmış ve "Caribbean Princess" isimli kruvaziyerde patlak veren salgından 102 yolcu ile 13 mürettebat olmak üzere toplam 115 kişi etkilenmişti. Peş peşe yaşanan bu salgınlar, dev kruvaziyerlerdeki bulaşıcı hastalık riskini bir kez daha gündeme taşıdı.