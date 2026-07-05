Dev yolcu gemisinde salgın alarmı: 125 yolcu ve mürettebatta tespit edildi karantinaya alındı

ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında seyreden "Ruby Princess" adlı yolcu gemisinde, 125 kişinin etkilendiği norovirüs salgını nedeniyle karantina alarmı verildi. Alaska ve Kanada'yı kapsayan 20 günlük sefer sırasında yolcu ve mürettebatta hızla yayılan şiddetli mide ve bağırsak enfeksiyonu, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ni (CDC) harekete geçirdi. Mayıs ayında farklı bir gemide yaşanan benzer vakanın hemen ardından gelen bu yeni salgın, dev kruvaziyerlerdeki halk sağlığı güvenliğini ve bulaşıcı hastalık riskini bir kez daha gündeme taşıdı.
ABD'nin Kaliforniya eyaleti açıklarında seyreden "Ruby Princess" adlı kruvaziyer gemisinde norovirüs alarmı verildi. Princess Cruises şirketine ait dev yolcu gemisinin Alaska ve Kanada'nın Britanya Kolumbiyası eyaletini kapsayan 20 günlük seferi sırasında, çok sayıda yolcu ve mürettebatın mide ile bağırsak rahatsızlıkları yaşamaya başlaması üzerine karantina protokolleri devreye sokuldu. Vakaların hızla artmasının ardından toplamda 125 yolcu ve mürettebatta virüs tespit edildiği açıklandı.
Salgın raporu CDC'yi harekete geçirdi
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), seferin üzerinden 2 haftadan fazla zaman geçtikten sonra yolcuların yüzde 3'ünden fazlasında görülen semptomlar üzerine acil bir durum raporu aldı. Olayın yaşandığı sırada gemide 3.032 yolcu ve 1.144 mürettebatın bulunduğu bildirildi. Hızla yayılan virüsün ardından yetkililer, gemi içerisindeki durumu kontrol altına almak ve salgının yayılımını durdurmak amacıyla teyakkuza geçerek geniş çaplı sağlık önlemleri başlattı.
Mayıs ayında da benzer bir vaka yaşanmıştı
Bu olay, ABD çıkışlı yolcu gemilerinde son dönemde yaşanan ilk norovirüs vakası değil. Geçtiğimiz mayıs ayında da benzer bir alarm durumu yaşanmış ve "Caribbean Princess" isimli kruvaziyerde patlak veren salgından 102 yolcu ile 13 mürettebat olmak üzere toplam 115 kişi etkilenmişti. Peş peşe yaşanan bu salgınlar, dev kruvaziyerlerdeki bulaşıcı hastalık riskini bir kez daha gündeme taşıdı.
Uzmanlardan risk grupları için kritik uyarı
Uzmanlar, özellikle gemi gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda yiyecekler veya ortak temas yüzeyleri aracılığıyla son derece hızlı bulaşabilen norovirüse karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
CDC raporlarına göre hastalık; ani başlayan kusma, ishal ve 3 güne kadar devam edebilen şiddetli karın ağrısı semptomlarıyla kendini gösteriyor. Sağlıklı bireylerde genellikle kısa sürede atlatılan bu enfeksiyonun; küçük çocuklar, 65 yaş ve üzeri bireyler ile altta yatan kronik sağlık sorunları bulunan kişiler için ciddi tehlikeler barındırabileceğinin altı çiziliyor.