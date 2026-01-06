Han Yunus’ta yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi: Filistinliler 'sarı hat' nedeniyle köylerine geri dönemiyor

Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamad Şehri bölgesinde, evleri İsrail ordusunun saldırıları sonucu yıkılan Filistinliler, ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelmiş yapılarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bölge sakinleri, İsrail ordusunun Han Yunus’un doğusunda oluşturduğu “sarı hat” nedeniyle köylerine geri dönemiyor.
1/33
2/33
3/33
4/33
5/33
6/33
7/33
8/33
9/33
10/33
11/33
12/33
13/33
14/33
15/33
16/33
17/33
18/33
19/33
20/33
21/33
22/33
23/33
24/33
25/33
26/33
27/33
28/33
29/33
30/33
31/33
32/33
33/33
#Gazze
#Filistin
#Han Yunus