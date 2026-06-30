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İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi

İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi

16:1530/06/2026, Salı
AA
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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 yaşındaki Suvar Ebu Daraz ile 23 yaşındaki annesi Diana Ebu Daraz için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.

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