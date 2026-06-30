İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli anne ve kızı için cenaze töreni düzenlendi

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 yaşındaki Suvar Ebu Daraz ile 23 yaşındaki annesi Diana Ebu Daraz için kentteki Nasır Hastanesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenlerin yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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