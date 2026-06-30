İşte dünyanın en tehlikeli oteli: Sosyal medyada milyonlar izledi talep patladı

Adrenalin dolu ulaşım ve konaklama şartları





Bu sıra dışı tesiste konaklamak isteyenleri oldukça heyecan verici bir yolculuk bekliyor. Kuleye tekneyle ulaşan misafirler, ana güverteye çıkabilmek için kendilerini 24 metre yukarı taşıyan oldukça hızlı bir salıncak asansörü kullanmak zorunda. Aşağıdaki sularda büyük beyaz, boğa ve kaplan köpekbalıklarının devriye gezdiği bu yapıda kalmanın bedeli gecelik yaklaşık 200 dolar olarak belirlenmiş.





Konaklama için en az üç gece şartı koşulurken, bugüne kadar kulede en uzun süre konaklayan ziyaretçilerin rekoru iki tam hafta olarak kayıtlara geçmiş durumda.