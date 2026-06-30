İşte dünyanın en tehlikeli oteli: Sosyal medyada milyonlar izledi talep patladı

Atlantik Okyanusu'nun hırçın sularında, köpek balıklarının kol gezdiği dalgaların 24 metre üzerinde yükselen eski bir sahil güvenlik feneri, bugünlerde dünyanın en tehlikeli ve sıra dışı oteli olarak macera tutkunlarının akınına uğruyor. Ulaşım zorluklarına rağmen sosyal medyada yayılan görüntülerle şöhreti küresel boyuta ulaşan Frying Pan Kulesi; barındırdığı risklere, zorunlu konaklama şartlarına ve yüksek maliyetlere meydan okuyan ziyaretçilerine okyanusun ortasında benzeri görülmemiş bir adrenalin deneyimi sunuyor.
Atlantik Okyanusu'nun zorlu sularında, köpek balıklarının eksik olmadığı dalgaların 24 metre üzerinde yükselen paslı bir çelik kule, günümüzde maceraperest tatilcilerin yeni gözdesi haline geldi. "Dünyanın en tehlikeli oteli" unvanını taşıyan bu eşsiz mekan, misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunarken, ziyaretçiler bu adrenalin dolu macera için binlerce dolar harcıyor. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından kuleye olan talep ise her geçen gün artıyor.
Frying Pan Kulesi'nin yükselen şöhreti
Kuzey Carolina kıyılarından yaklaşık 55 kilometre açıkta, "Atlantik'in Mezarlığı" olarak adlandırılan bölgede yer alan Frying Pan Kulesi, macera tutkunlarının akınına uğruyor. 1964 yılında bir Sahil Güvenlik Fener İstasyonu olarak inşa edilen bu tarihi yapı, şimdilerde neredeyse hiç boş kalmayan bir otele dönüşmüş durumda. Tekne kaptanı Austin Aycock'un kuleye konukları bırakırken kaydettiği videonun milyonlarca kez izlenmesi, mekanın popülaritesini ve bilinirliğini küresel çapta zirveye taşıdı.
Adrenalin dolu ulaşım ve konaklama şartları
Bu sıra dışı tesiste konaklamak isteyenleri oldukça heyecan verici bir yolculuk bekliyor. Kuleye tekneyle ulaşan misafirler, ana güverteye çıkabilmek için kendilerini 24 metre yukarı taşıyan oldukça hızlı bir salıncak asansörü kullanmak zorunda. Aşağıdaki sularda büyük beyaz, boğa ve kaplan köpekbalıklarının devriye gezdiği bu yapıda kalmanın bedeli gecelik yaklaşık 200 dolar olarak belirlenmiş.
Konaklama için en az üç gece şartı koşulurken, bugüne kadar kulede en uzun süre konaklayan ziyaretçilerin rekoru iki tam hafta olarak kayıtlara geçmiş durumda.
Tehlikeli konumuna rağmen kule, misafirlerine şaşırtıcı imkanlar sunuyor. Toplam sekiz yatak odasıyla aynı anda on iki kişiyi ağırlayabilen tesiste mutfak, çamaşır ve kurutma makinesi ile sıcak duş gibi temel ihtiyaçlar karşılanırken, güneş enerjisinden güç alan yüksek hızlı internet bağlantısı da dikkat çekiyor.