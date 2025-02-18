Kanada'da ters dönen uçaktaki yolcular mucize kurtuluşu anlattı: Yarasalar gibi sallanıyorduk

KEMERİNİ ÇÖZEREK KENDİNİ YERE İTTİ

Yolcular koltuklarında baş aşağı asılı kaldı. Uçakta bulunan Peter Koukov CNN'e yaptığı açıklamada, “Baş aşağı yarasalar gibi sallanıyorduk” dedi. Nelson, kemerini çözerek kendini yere itebildiğini belirtti ve “Bazı insanlar asılı gibiydi ve yardıma ihtiyaçları vardı. Diğerleri kendi başlarına aşağı inebildiler” diye konuştu.