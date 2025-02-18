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Kanada'da ters dönen uçaktaki yolcular mucize kurtuluşu anlattı: Yarasalar gibi sallanıyorduk

Kanada'da ters dönen uçaktaki yolcular mucize kurtuluşu anlattı: Yarasalar gibi sallanıyorduk

13:5318/02/2025, Salı
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<p>ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.</p>
ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü.

Son haftalarda farklı ülkelerde art arda yaşanan uçak kazalarına bir yenisi eklendi. ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. Mucize şekilde can kaybının olmadığı kaza sırasında uçakta bulunan yolcular o anları anlattı.

Kazada mucize eseri hayatını kaybeden olmazken 18 kişi yaralandı.

Uçakta 4 mürettebat ve 76 yolcu vardı.

Biri çocuk üç kişinin ciddi şekilde yaralandığı bildirdi.

Uçaktan kurtulan yolcular, o anları anlattı.

"SOL TARAFTA ALEV TOPU VARDI"

Uçaktaki yolculardan John Nelson, “Uçağımız düştü. Baş aşağı duruyor” dedi.

Nelson, kazadan kısa bir süre sonra Facebook'ta yayınlanan bir videoda, “Çoğu insan iyi görünüyor. Hepimiz iniyoruz” dedi.

Daha sonra CNN International’a yaptığı açıklamada, inişten önce olağandışı bir şey olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını söyledi.

Nelson, “Yan yattık, sonra sırt üstü döndük. Uçağın sol tarafında büyük bir alev topu vardı” diye ekledi.

KEMERİNİ ÇÖZEREK KENDİNİ YERE İTTİ

Yolcular koltuklarında baş aşağı asılı kaldı. Uçakta bulunan Peter Koukov CNN'e yaptığı açıklamada, “Baş aşağı yarasalar gibi sallanıyorduk” dedi. Nelson, kemerini çözerek kendini yere itebildiğini belirtti ve “Bazı insanlar asılı gibiydi ve yardıma ihtiyaçları vardı. Diğerleri kendi başlarına aşağı inebildiler” diye konuştu.

Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde, itfaiye ekiplerinin köpük sıktığı devrilen uçaktan insanların tırmanarak çıktığı görülüyor. Yolcular ayrıca havaalanı personeli tarafından uçağın kapılarından çıkarıldı ve bazıları daha sonra uçağın girişinden koşarak uzaklaştı.

İKİ PİST KAPALI KALACAK

Uçağın pistte takla atmasına rağmen Diane Perry, kazayı bagajlarını kontrol etmek için sırada beklerken ailesinin kendisini aramasıyla öğrendiğini söyledi.

BBC'ye konuşan Perry, “Havaalanında olmamız ve dışarıda bir kaza olduğunu bilmememiz biraz ironikti” dedi. Kazanın nedeni henüz belli değil.

İki pist soruşturma için birkaç gün kapalı kalacak ve yolculara bazı gecikmeler beklemeleri söylendi. Nelson, “Hâlâ burada olmamız inanılmaz” dedi.

#Kanada
#Uçak Kazası
#ABD

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