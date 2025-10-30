Milyonluk Yürüyüş: Batı Kudüs'te binlerce Ultra Ortodoks Yahudi, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi

İsrail ana muhalefetinden Haredilere "protesto yerine askerlik şubelerine gidin" tepkisi





İsrail'de ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD merkezli X hesabından Haredilerin protestosuna ilişkin yaptığı açıklamada, Haredilerin "utanç verici" bu protestoyu gerçekleştirmek yerine askere yazılmaları çağrısında bulundu.

Lapid, “Kudüs'teki bu utanç verici 'Askere yazılmak yerine ölmeyi tercih ederiz' gösterisine katılan ve sokaklarda yürüyen tüm bu gençlere şunu söylemek istiyorum: Bir protestoya gidebiliyorsanız, askerlik şubesine de gidebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.



