TİKA'dan depremden etkilenen Venezuela'ya yardım desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çifte deprem felaketinden etkilenen Venezuela'ya çok sayıda ekipman desteğinde bulundu. TİKA, bölgedeki enkaz kaldırma, tahliye ve kamp yaşamı ihtiyaçları doğrultusunda endüstriyel elektrikli kırıcı-deliciler, endüstriyel motorlu testereler, taşınabilir jeneratörler, şarj edilebilir LED projektörler ve fenerlerin yanı sıra kurtarma sedyeleri, maskeler, eldivenler ve taşınabilir ocaklardan oluşan acil yardım malzemelerini La Guaira Valiliği yetkililerine teslim etti.

1 /7 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), çifte deprem felaketinin ardından Venezuela'nın La Guaira eyaletine çok sayıda acil durum ve lojistik ekipman desteğinde bulundu.



2 /7 Malzemelerin teslimi için düzenlenen törene Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu, La Guaira Eyaleti Valisi Jose Alejandro Teran ve TİKA Bogota Program Koordinatörü Ahmed Faruk Muştakoğlu katıldı.





3 /7 Enkaz kaldırma, tahliye ve kamp yaşamı ihtiyaçları kapsamında endüstriyel kırıcı-deliciler, motorlu testereler, jeneratörler, LED projektörler, kurtarma sedyeleri ve taşınabilir ocaklar valilik yetkililerine teslim edildi.



4 /7 Büyükelçi Karamanoğlu, afet bölgesine ulaştırılan lojistik malzemelerin yanı sıra AFAD koordinasyonunda Türkiye'den gönderilecek yeni insani yardım çalışmaları hakkında Vali Teran'ı bilgilendirdi.



5 /7 Türkiye'nin Venezuela'nın yanında olmayı sürdüreceğini vurgulayan Karamanoğlu, TİKA'nın önümüzdeki hafta yeni bir teslimat daha gerçekleştireceğini ve bu desteğin geçici veya tek seferlik olmadığını belirtti.



6 /7 La Guaira Eyaleti Valisi Jose Alejandro Teran, deprem felaketi sonrasında gösterdiği dayanışma, derin sevgi ve ulaştırılan çok önemli maddi yardımlar nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.

