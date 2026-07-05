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Bakanlık 13 sucuk markasını tek tek ifşa etti: Sakatat ve kanatlı eti tespit edildi

Bakanlık 13 sucuk markasını tek tek ifşa etti: Sakatat ve kanatlı eti tespit edildi

10:075/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, güncellediği "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine 13 sucuk markasını daha ekledi. Denetimlerde bazı ürünlerde mekanik ayrılmış kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı tespit edilirken, vatandaşlar "Hangi sucuk markaları listede?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte tüketicilerin sağlığını hiçe sayan o markalar.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğine yönelik denetimlerini sürdürürken taklit ve tağşiş yapılan ürünleri tek tek ifşa ediyor.

Bakanlığın 2 Temmuz 2026 tarihli güncel "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesinde bu kez 13 farklı sucuk markası yer aldı.

Yapılan laboratuvar incelemelerinde bazı sucuk ürünlerinde etikette belirtilmeyen mekanik ayrılmış kanatlı eti ile sakatat bulunduğu tespit edildi.

Mekanik ayrılmış kanatlı eti nedir?

Tavuk veya hindi gibi kanatlı hayvanların kemiklerinin üzerinde kalan et, deri ve doku kalıntılarının yüksek basınçlı makinelerle sıyrılarak kıyma kıvamına getirilmesidir. Mevzuata göre bu malzemenin belirli ürünlerde hileli bir şekilde kullanılması yasaktır.

13 sucuk markası listede

Bakanlığın 2 Temmuz 2026’da duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen sucuklar şunlar:


Uzmanlar ise tüketicilerin alışveriş yaparken ürün etiketlerini dikkatle incelemesi ve Tarım ve Orman Bakanlığının düzenli olarak yayımladığı taklit ve tağşiş listesini takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

#Taklit ve tağşiş gıdalar
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