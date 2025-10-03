"FARKLI BİR DENEYİM SUNMAYA ÇALIŞTIK"





Güven, konaklayan misafirlere farklı bir deneyimi heyecanı yaşatmak istediğini belirterek, "Kendi köyümüzde yapmış olduğumuz yatırımla insanları eko-turizm için heyecanlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tamamıyla müteahhit mantığının dışında bir işletme kurmaya çalıştık. Bölgenin yöresel dokusuna, doğanın uygunluğuna göre tasarladık. Unutulmaya yüz tutmuş tarihi evleri sunmuş olduk. Dönen evlerle ilgili tabii ki ciddi bir beklentimiz var. Teknolojiyle farklı bir deneyim sunmaya çalıştık. Köy sobası kurduran var. Çocukluğumuza geri getirebilecek, eskileri anımsatabilecek bir alan kurduk. Karadeniz zekası olduğu için hem komik hem ciddi espriler alıyoruz. Dünya'nın dönmesi ile evin dönmesini birleştirenler var. Güzel tepkiler alıyoruz. Hizmete hazırlar, haftaya misafirlerimize sunacağız" dedi.