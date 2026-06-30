Büyük İstanbul depremi için zaman doldu mu? Prof. Dr. Bektaş 260 yıllık eksik halkaya dikkat çekti: İki kritik senaryo var

Fay hattındaki hareketlilik tali kırıklara mı dağılıyor?





Batıda 1912'den günümüze kadar uzanan deprem dizileri, doğuda ise 1963 ve 1999 felaketleri yaşanırken, ortada kalan 1766 segmentinin büyük bir sarsıntı üretmemesi bilim insanlarının temel odak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Prof. Dr. Bektaş, bu durumun levha hareketlerinin yalnızca Ana Marmara Fayı boyunca ilerlememesiyle açıklanabileceğini belirtiyor. Bektaş'ın sunduğu ilk jeolojik senaryoya göre, Anadolu'nun batıya doğru hareketi, sadece ana fay üzerinde değil; Çınarcık, Orta Marmara ve Tekirdağ çukurları çevresindeki tali faylar arasında da paylaşılıyor olabilir. Bu paylaşımlı hareketin, ana fay üzerindeki gerilim birikimini sanıldığından farklı bir hıza ve boyuta taşıma potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.