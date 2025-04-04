Devlet Bahçeli MHP Genel Merkezi'nde partilileri selamladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere Balgat'a geldi. Vakfın açılışının ardından Bahçeli, partisinin genel merkezine geçerek burada partilileri selamladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasının açılışına katıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın açılışına katılmak üzere Balgat'a geldi. Partililer Bahçeli'yi karanfillerle karşıladı.
Vakfın açılışının ardından Bahçeli, partisinin genel merkezine geçti.
Bahçeli, MHP Genel Merkezi'ne geldi, burada partilileri selamladı.