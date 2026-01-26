Diyarbakır'da yoğun sis: Uçak seferleri iptal edildi

Diyarbakır’da dünden bu yana etkili olan yoğun sis ve kırağı nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken ulaşımda aksamalar yaşandı. Uçak seferlerinde de gecikme ve iptaller oldu.

1 /5 Kentte etkisini sürdüren sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

2 /5 Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü kent merkezinde sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

3 /5 Yoğun sisle birlikte araç camları ve yeşil alanların kırağı tuttuğu görüldü.

4 /5 Yoğun sis, Diyarbakır Havalimanı’nı da olumsuz etkiledi. Bazı uçuşlar gecikirken, bazı seferler ise iptal edildi.