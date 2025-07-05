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Eski eşyaların buluşma noktası: Efekent Bit Pazarı

Eski eşyaların buluşma noktası: Efekent Bit Pazarı

22:025/07/2025, Cumartesi
IHA
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Aydın'ın Efeler ilçesinde her Cumartesi kurulan ve eski eşyaların buluşma noktası haline gelen Efekent Bit Pazarı, ziyaretçilerini adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor.

Her Cumartesi sabahı Efekent Kapalı Pazaryeri'nde açılan bit pazarı, alıcı ve satıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Girne Mahallesi'nde bulunan kapalı pazaryeri, haftalık olarak eski eşya sevenlerin buluşma noktası oluyor. Erken saatlerde başlayan pazarda, ikinci el ürünler yeni sahiplerine kavuşmayı bekliyor. 

 Bit pazarına alışveriş yapmak için gelen Müge Kalkan, buranın sadece alışveriş değil, bir alışkanlık haline geldiğini söyleyerek "Her hafta uğruyorum. Hem uygun fiyatlı şeyler buluyorum hem de bazen çok özel parçalar denk geliyor. Çocukluğumu hatırlatan şeyler bile oluyor" dedi.

Gökhan Öztürk, bit pazarının alışverişin yanı sıra, dostlukların ve sohbetlerin de merkezi olduğunu ifade ederek "Burada sadece satış yapmıyoruz, sohbet ediyoruz, dostluk kuruyoruz. Herkes birbirini tanıyor artık. İnsanlar yeni gibi ürünleri çok uygun fiyatlara alabiliyor" şeklinde konuştu.


Tezgahlarda eski kıyafetler, elektronik eşyalar, kitaplar, mutfak ürünleri, oyuncaklar, plaklar ve daha pek çok şey bulunabiliyor. Özellikle sabah saatlerinde daha hareketli olan pazar, hem nostalji arayanlara hem de ekonomik alışveriş yapmak isteyenlere hitap ediyor.


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