Eski eşyaların buluşma noktası: Efekent Bit Pazarı

Bit pazarına alışveriş yapmak için gelen Müge Kalkan, buranın sadece alışveriş değil, bir alışkanlık haline geldiğini söyleyerek "Her hafta uğruyorum. Hem uygun fiyatlı şeyler buluyorum hem de bazen çok özel parçalar denk geliyor. Çocukluğumu hatırlatan şeyler bile oluyor" dedi.