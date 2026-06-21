Gülen'in parasını Uzun Cevdet yiyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 21 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İthal tüketimde fren sertleşti
Nisanda yüzde 6,8 ile son 48 ayın en belirgin yavaşlamasını gösteren tüketim malı ithalatı, mayısta da düşüşünü hızlandırdı. Tüketim malı ithalatı geçen ay yıllık bazda yüzde 30,1 azalarak 3 milyar 891 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin son dönemlerde uygulamaya koyduğu e-ticaret vergisi gibi iç talebi sınırlamaya yönelik düzenlemeler bireysel tarafta ithalatı baskılayan önemli bir bariyer oldu.
Uzun Cevdet'in mal varlığı ortaya saçıldı: FETÖ'de hırsız kavgası
ABD’de FETÖ’ye ait Brooklyn Amity School üzerinden yürütülen kredi davasında verilen mahkeme kararı, FETÖ’de “hırsız” kavgası başlattı. Fetullah Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen, Cevdet Türkyolu ve örgüt yönetimini hedef alarak “Sattığınız okulların parasını ne yaptınız?” dedi. FETÖ’cü hesaplar, Türkyolu’nun ABD’de 19 farklı gayrimenkul edindiğine ilişkin tapu kayıtlarını da paylaştı.
Büyük hüsranla eve dönüyoruz
A Milli Takım, Dünya Kupası’nda Avustralya ve Paraguay karşısında aynı senaryoyu yaşadı. İki maçta da erken golle geriye düşen ay-yıldızlılar, yüksek topa sahip olma oranına ve çok sayıda şuta rağmen rakip savunmaları aşamayınca gruptan çıkma umutlarını iki maç sonunda tüketti.