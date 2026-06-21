Gülen'in parasını Uzun Cevdet yiyor

İthal tüketimde fren sertleşti

Nisanda yüzde 6,8 ile son 48 ayın en belirgin yavaşlamasını gösteren tüketim malı ithalatı, mayısta da düşüşünü hızlandırdı. Tüketim malı ithalatı geçen ay yıllık bazda yüzde 30,1 azalarak 3 milyar 891 milyon dolara geriledi. Türkiye'nin son dönemlerde uygulamaya koyduğu e-ticaret vergisi gibi iç talebi sınırlamaya yönelik düzenlemeler bireysel tarafta ithalatı baskılayan önemli bir bariyer oldu.