İstanbul Avcılar'da doğal gaz vanasını çaldılar: Sızıntı mahallede paniğe neden oldu

"KORKTUK, KAÇTIK EVLERDEN"





Karşı binada oturan, Beyhan Aşkın, “Çok kuvvetli bir ses geldi. Doğal gaz borusunu sökmeye çalışmış bu inşaatlardaki hurdaları toplamaya gelenler. Daha sonra korktuk, kaçtık evlerden. Ama çabuk müdahale oldu. Bina zaten dün boşaltıldı. Hepsi burada sırayla bekliyorlardı. Hafriyat kamyonu gidince binaya dadandılar" dedi.