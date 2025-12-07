İstanbul- Kadıköy’de 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü

İstanbul Kadıköy’de yağışın ardından 5 katlı binanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, belediye ekiplerinin yaptığı incelemede binanın tahliye edilmesine gerek olmadığı belirlendi.

1 /10 Olay, saat 10.30 sıralarında Fikirtepe Mahallesi Mandıra Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, caddede bulunan 5 katlı binanın istinat duvarı, yağış nedeniyle yumuşayan zemin sonucu bitişiğindeki inşaat sahasına doğru çöktü.

2 /10 Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 /10 Polis ekipleri, tedbir amacıyla binayı boşalttı ve çevrede güvenlik önlemi aldı. Belediye ekipleri ise çöken bölümün çevresine demir bariyer ve güvenlik şeridi çekti.

4 /10 Yapılan incelemede binanın risk oluşturmadığı tespit edilince tahliye edilmedi. Polis ve belediye ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

