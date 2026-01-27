İstanbul'da dev elektrik kesintisi uyarısı: 24 ilçe etkilenecek 8 saat sürecek! Megakentliler dikkat

Arnavutköy'den Sarıyer'e, Esenyurt'tan Kağıthane'ye kadar uzanan çalışmalarda, bazı mahallelerin 8-9 saate varan sürelerle elektriksiz kalması bekleniyor. Sabah 09:00'da başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek olan bu "dev bakım" çalışmasında etkilenecek adresler ise belli oldu. İşte BEDAŞ tarafından paylaşılan 27 Ocak planlı kesinti programı...