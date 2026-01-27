Yeni Şafak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi uyarısı: 24 ilçe etkilenecek 8 saat sürecek! Megakentliler dikkat

09:5727/01/2026, Salı
G: 27/01/2026, Salı
İstanbul Avrupa Yakası'nda yaşayan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik uyarı geldi. 27 Ocak 2026 Salı günü, şehrin enerji altyapısında gerçekleştirilecek devasa bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu. BEDAŞ, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruyla tam 24 ilçeyi kapsayan geniş çaplı kesinti listesini paylaştı. İşte mahalle mahalle o ilçeler

Arnavutköy'den Sarıyer'e, Esenyurt'tan Kağıthane'ye kadar uzanan çalışmalarda, bazı mahallelerin 8-9 saate varan sürelerle elektriksiz kalması bekleniyor. Sabah 09:00'da başlayıp akşam saatlerine kadar sürecek olan bu "dev bakım" çalışmasında etkilenecek adresler ise belli oldu. İşte BEDAŞ tarafından paylaşılan 27 Ocak planlı kesinti programı...

27 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI


Elektrik kesintilerini BEDAŞ resmi sitesi üzerinden de sorgulayabilirsiniz.


BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA TIKLAYIN

