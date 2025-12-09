Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı

19:059/12/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

İstanbul’da, mesai bitimiyle trafik yoğunluğu E-5 ve ana arterlerde yüzde 81’e ulaştı.

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.26 itibariyle yüzde 81 olarak ölçüldü.

 E-5 Karayolu ve ana arterlerde araçlar ilerlemekte zorlanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Bahçelievler Yenibosna E-5’te, Anadolu ve Avrupa yakaları istikametlerinde trafik durma noktasına geldi.

 İşten ve okuldan dönen vatandaşlar evlerine gitmekte zorluk yaşadı.

#İstanbul
#Trafik
#Mesai
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 61. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte son bölüm canlı izleme ekranı