İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 81’e ulaştı

İstanbul’da trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatlerinde arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.26 itibariyle yüzde 81 olarak ölçüldü.