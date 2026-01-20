Kapısına gelen kızının erkek arkadaşını av tüfeği ile ayağından vurarak yaraladı

Yaralı Berk H. ise bir arka sokakta bulunan binaya sığındı. Burada yaralı gence ilk müdahaleyi, Ahmet Okan Güneş isimli veteriner hekim yaptı. Ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Berk H., sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.