Manisa'da orman yangını evlere sıçradı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde orman yangını çıktı. Bazı evlerin de alevler içerisinde kaldığı yangına, orman yangın söndürme ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

1 / 14 Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler ormanlık alana sıçradı.

2 / 14 İhbar üzerine yangına ilk olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri müdahale etti.

3 / 14 Daha sonra bölgeye çok sayıda orman yangın söndürme ekibi sevk edildi.

4 / 14 Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankeri, 1 dozer ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Turgutlu Belediyesi Park Bahçe İşleri Müdürlüğü personeli yoğun bir çalışma yürütüyor.

5 / 14 Bazı evler alevler içerisinde kaldı Yerleşim alanına yakın bir noktada başlayan yangında bazı evler de alevler içerisinde kalırken, vatandaşlar bahçe hortumlarıyla alevlerin kendi evlerine yaklaşmasını önlemeye çalışıyor.

6 / 14

7 / 14

8 / 14

9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14